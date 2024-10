La Citroën ë-C3 si aggiudica il premio “Best Small Electric Car” ai Carbuyer Awards 2025, consolidando la propria posizione tra le city car elettriche più apprezzate in Europa. Dal lancio degli ordini a luglio 2024, la nuova ë-C3 ha già collezionato numerosi riconoscimenti, inclusi i titoli di “Auto dell’Anno” e “Auto Elettrica Accessibile dell’Anno” agli Auto Express New Car Awards 2024. Con oltre 50.000 ordini in Europa, di cui il 51% per la versione completamente elettrica, Citroën dimostra una risposta concreta alle crescenti esigenze di mobilità sostenibile.

Progettata interamente in Europa, la nuova ë-C3 risponde al desiderio dei consumatori di accedere alla mobilità a zero emissioni a un prezzo competitivo. Con un costo base di 23.900 euro, la ë-C3 è una delle opzioni più economiche per chi vuole passare all’elettrico senza rinunciare alla qualità. La vettura garantisce un comfort superiore e include avanzate dotazioni tecnologiche, all’insegna dell’elevato rapporto qualità-prezzo.

I giudici dei Carbuyer Awards hanno elogiato la ë-C3 per la sua capacità di democratizzare la mobilità elettrica, combinando tecnologia e comfort senza compromettere il prezzo. Il modello è dotato della tecnologia Citroën Advanced Comfort, che comprende sedili e sospensioni sviluppati per offrire una guida fluida e piacevole, in linea con l’identità del marchio.

Paul Barker, direttore di Carbuyer, ha sottolineato l’importanza della ë-C3 come city car elettrica accessibile: “In un mercato in cui le piccole auto sembravano destinate a sparire, la nuova Citroën ë-C3 dimostra il contrario. Confortevole, pratica e accessibile, questa vettura rappresenta la soluzione perfetta per una guida urbana intuitiva e attenta all’ambiente”. La ë-C3 offre anche il pacchetto MAX, che aggiunge comfort di categoria superiore, come sedili riscaldati e parabrezza sbrinabile.

La batteria da 44 kWh garantisce un’autonomia fino a 440 km in ambiente urbano e la ricarica rapida dal 20% all’80% richiede solo 26 minuti con un caricatore rapido DC da 100 kW. La ë-C3 si conferma così una scelta ideale per chi cerca una city car elettrica dalle prestazioni elevate e dal comfort unico, perfetta per i contesti urbani e suburbani.