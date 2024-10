Porsche 911 GT3 (992.2): prestazioni estreme e raffinatezza per il 25° anniversario

In occasione del 25° anniversario, la Porsche 911 GT3 (992.2) torna in grande stile, offrendo ai suoi appassionati due versioni distintive: una più adatta all’uso in pista e l’altra pensata per un’esperienza di guida più discreta e raffinata. Con l’introduzione di nuovi pacchetti opzionali, come il Weissach e il Leichtbau, Porsche garantisce ai propri clienti la possibilità di personalizzare ulteriormente questa iconica vettura, soddisfacendo anche i gusti più esigenti.

Il pacchetto Weissach, per la prima volta disponibile su questo modello, porta con sé soluzioni derivate dal mondo delle corse, come l’uso di materiali leggeri e prestazioni ottimizzate. Il pacchetto Leichtbau, invece, è dedicato alla variante Touring e mira a offrire un’esperienza di guida più pura e coinvolgente, senza rinunciare al comfort.

Dal punto di vista estetico, la Porsche 911 GT3 presenta un design affilato e aggressivo, con una linea anteriore ridisegnata e un posteriore completamente rinnovato. Le nuove soluzioni aerodinamiche, come il diffusore anteriore e lo spoiler posteriore rivisitati, garantiscono una maggiore deportanza e una gestione ottimale del flusso d’aria. Anche il sottoscocca è stato oggetto di attenzione, con l’introduzione di alette che aumentano l’efficienza aerodinamica complessiva.

Le novità non si fermano all’estetica. I fari a LED con tecnologia Matrix, arricchiti da anelli decorativi bianchi opzionali, conferiscono alla vettura una firma luminosa distintiva e moderna. Nella parte posteriore, il cofano e il diffusore hanno subito miglioramenti funzionali per favorire una migliore gestione dell’aria. L’alettone posteriore, con le piastre laterali angolate, dona alla versione da pista un aspetto ancora più deciso e sportivo.

All’interno, la Porsche 911 GT3 combina lusso e funzionalità, con dettagli artigianali che rendono l’abitacolo raffinato e sportivo al tempo stesso. Il quadro strumenti, dotato di un contagiri centrale, offre una lettura intuitiva, mentre la modalità “Track Screen” riduce le informazioni visibili a quelle strettamente necessarie per la guida in pista, come pressione degli pneumatici, temperatura dell’olio e livello del carburante.

Il cuore pulsante della Porsche 911 GT3 è un motore boxer a sei cilindri da 4.0 litri, capace di sviluppare 510 CV e 450 Nm di coppia. Questo propulsore, ad aspirazione naturale, è progettato per offrire una risposta immediata e una connessione diretta con il pilota. Abbinato a un cambio a doppia frizione PDK a 7 rapporti, oppure a un cambio manuale a 6 marce, consente prestazioni di alto livello. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,4 secondi con il cambio automatico e in 3,9 secondi con il manuale, mentre la velocità massima tocca i 311 km/h.