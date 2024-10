Hyundai presenta la nuova Tucson 20° Anniversario, una edizione speciale per celebrare i due decenni di successi del C SUV del brand offrendo il look, lo spazio, l’efficienza e la tecnologia delle altre versioni aggiungendo a queste nuovi elementi di design dedicati.

Un’edizione speciale

La quarta generazione di Hyundai Tucson, recentemente aggiornata, presenta un design di grande impatto, tecnologie di connettività e sicurezza innovative, oltre a un livello di comfort e spaziosità ai vertici della categoria. La Tucson 20° Anniversario è contraddistinta dall’esclusiva colorazione Pine Green Matte (opaca) e mostra una nuova combinazione di materiali e colori per gli interni, realizzati in pelle nera e tessuto scamosciato con cuciture a contrasto Pine Green.

Gli esterni sono inoltre caratterizzati da cerchi in lega da 19 pollici con una speciale finitura Satin Dark Grey, oltre a specchietti retrovisori e modanature dei finestrini in colore nero. Altri elementi distintivi celebrano il 20esimo anniversario del modello: i poggiatesta anteriori e i battitacco delle portiere anteriori sono personalizzati con il logo dell’edizione, applicato anche sul portellone posteriore tramite un badge dedicato.

Un successo che viene da lontano

Dal suo lancio nel 2004, sono state vendute più di due milioni di unità nel solo mercato europeo. Nel 2023, Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) ha prodotto 244.495 unità di TUCSON, esportate in 70 Paesi del mondo. Nello stesso anno, in Europa sono state immatricolate 158.056 unità del modello. Questa cifra ha segnato un notevole aumento delle vendite rispetto all’anno precedente, in cui Tucson è stata l’auto più venduta nel segmento dei SUV compatti in Europa. A gennaio 2024, la produzione della quarta generazione di Tucson aveva superato le 727.344 unità, contribuendo in modo significativo all’impronta globale di Hyundai.

Il prezzo della Hyundai Tucson 20° Anniversario

L’edizione speciale, prodotta come le altre Tucson vendute in Italia nello stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech in Repubblica Ceca, si configura come pacchetto opzionale sull’allestimento Exellence ed è disponibile con tutti i powertrain offerti sul modello: benzina mild-hybrid, diesel mild-hybrid, full-hybrid (2 o 4WD) e plug-in hybrid (2 o 4WD).

La nuova Hyindai Tucson Exellence 20° Anniversario con powertrain 1.6 full-hybrid 215CV 2WD è offerta da 249 € al mese per 36 mesi a fronte di un anticipo pari a € 7.440, con 30.000 chilometri inclusi, in caso di permuta o rottamazione. Prezzo in promozione 40.050 euro.