La Ferrari F80 è molto più di una semplice auto. E’ l’erede di una dinastia che ha segnato la storia dell’automobilismo, proseguendo la tradizione inaugurata con la Ferrari GTO del 1984 e continuata con icone come la F40, la F50, la Enzo e la Ferrari LaFerrari. Con questo nuovo modello, la casa di Maranello porta la sua innovazione tecnologica a un livello superiore, mettendo in strada una delle vetture più potenti e sofisticate mai create. La F80 combina le tecnologie all’avanguardia sviluppate in Formula 1 e nel campionato Endurance, creando una supercar che non ha eguali.

Potenza elettrica e termica

Al cuore della Ferrari F80 batte un potente motore V6 turbo da 3.0 litri, derivato dal modello 296 GTB ma notevolmente potenziato. Con 900 CV derivanti dal motore termico e altri 300 CV forniti dai sistemi elettrici MGU-H e MGU-K, la potenza complessiva raggiunge i 1.200 CV, facendo di questa Ferrari un vero e proprio fulmine su strada. Le prestazioni sono mozzafiato: da 0 a 100 km/h in soli 2,2 secondi e da 0 a 200 km/h in 5,8 secondi, con una frenata altrettanto impressionante, capace di fermare l’auto in appena 28 metri da 100 km/h.

L’architettura del propulsore non prevede la possibilità di marciare solo in modalità elettrica, ma sfrutta un sistema full hybrid che rigenera automaticamente la batteria attraverso la frenata e il rilascio, come avviene nelle monoposto di Formula 1. La batteria da 2,3 kWh alimenta anche i due motori elettrici anteriori, che permettono alla vettura di avere una trazione integrale e un controllo preciso del torque vectoring. Questo sistema varia costantemente la potenza inviata alle ruote anteriori, migliorando il bilanciamento in curva e rendendo la F80 una macchina incredibilmente agile e stabile.

Il segreto delle alte prestazioni

Con velocità tanto elevate, l’aerodinamica gioca un ruolo fondamentale nel mantenere la Ferrari F80 stabile e sicura. A questo scopo, la vettura è dotata di un’ala mobile posteriore, un estrattore in coda, e un fondo sagomato che lavorano insieme per generare un carico aerodinamico di ben 1.050 kg a 250 km/h. Questo straordinario risultato è raggiunto grazie all’integrazione di soluzioni avanzate come il condotto anteriore che convoglia l’aria sotto la vettura, riducendo al minimo la resistenza aerodinamica e aumentando la stabilità in frenata.

Le sospensioni attive, alimentate da una rete elettrica a 48 V, compensano in tempo reale i movimenti della vettura, garantendo che l’aerodinamica rimanga sempre ottimale, anche nelle condizioni più impegnative. Questo sistema permette alla F80 di mantenere un assetto stabile e bilanciato anche durante frenate improvvise o in curva ad alte velocità.

Un design che fonde forma e funzione

Il design della Ferrari F80 rappresenta una vera e propria rottura con il passato. A differenza di modelli precedenti, dove la meccanica era al centro della progettazione, qui è l’aerodinamica a dettare le linee della carrozzeria. Questo ha portato a una vettura visivamente più massiccia rispetto alle sue antenate, con fiancate robuste e una silhouette che richiama la recente granturismo Ferrari 12Cilindri.

All’interno, la F80 si distingue per un layout innovativo: il sedile del passeggero è leggermente arretrato rispetto a quello del guidatore, creando una sensazione di monoposto a due posti. Questo dettaglio, insieme all’uso di materiali pregiati come la fibra di carbonio per la cellula dell’abitacolo e il titanio per i componenti del motore, sottolinea l’unicità di questa vettura.

La tecnologia avanzata del controllo dinamico

Sotto la pelle della F80 si nasconde un vero e proprio capolavoro tecnologico. Il sistema di controllo dinamico SSC 9.0 (Side Slip Control) con il nuovo stimatore integrato FIVE è in grado di monitorare in tempo reale il comportamento dell’auto. Utilizzando un complesso modello matematico, il sistema replica virtualmente la dinamica della vettura, permettendo all’elettronica di intervenire con precisione chirurgica per correggere eventuali sbandamenti o scivolamenti.

Ferrari F80: un sogno per pochi

Nonostante sia appena stata presentata, la Ferrari F80 è già un’auto da sogno irraggiungibile per molti. La produzione sarà limitata a 799 esemplari, con un prezzo base di 3,6 milioni di euro.