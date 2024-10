Citroen continua la sua offensiva nel mercato dei SUV con la presentazione della Citroen C5 Aircross Concept al Salone di Parigi, un modello che cattura subito l’attenzione per il suo design audace e le soluzioni innovative. Dopo il lancio della C3 Aircross lo scorso giugno, la casa automobilistica francese punta ora su un SUV di segmento C, il più competitivo in Europa, capace di offrire spazio, comfort e tecnologie all’avanguardia.

Il concept, lungo 4,65 metri, presenta linee moderne e dinamiche, enfatizzando lo spazio a bordo. L’impostazione stilistica è equilibrata, trasmettendo una sensazione di robustezza e comfort, perfetta per le famiglie. Il frontale si distingue per la firma luminosa a tre punti e una mascherina nera lucida che incornicia il nuovo logo Citroen, dando al SUV un look contemporaneo e sofisticato.

Uno degli aspetti più interessanti è il miglioramento dell’aerodinamica, che contribuisce a ottimizzare l’efficienza della versione elettrica. La nuova C5 Aircross vanta infatti un’altezza da terra più bassa (1,66 metri) e dettagli aerodinamici accuratamente studiati, come il profilo discendente del tetto, i deflettori laterali e i gruppi ottici posteriori su due livelli. Grazie a queste soluzioni, l’autonomia della versione elettrica guadagna fino a 30 km in più rispetto al modello attuale.

Sotto il cofano, la Citroen C5 Aircross Concept si basa sulla piattaforma Stla Medium di Stellantis, condivisa con futuri modelli come la Lancia Delta e l’Alfa Romeo Giulietta. Questa architettura modulare supporta diverse motorizzazioni, dai classici motori a combustione interna ai mild hybrid a 48V, fino alle soluzioni full electric e plug-in hybrid, garantendo massima flessibilità e sostenibilità.

Per quanto riguarda la tecnologia, il SUV sarà equipaggiato con avanzati sistemi ADAS di Livello 2 per la guida assistita e un sistema di infotainment all’avanguardia. Anche gli interni promettono un’esperienza di guida unica: Citroen parla di un “salotto su quattro ruote” che garantisce il massimo del comfort e del relax per tutti i passeggeri. Il debutto definitivo è previsto nel 2025, quando ne sapremo di più su questo promettente modello.