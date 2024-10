L’Audi Q6 Sportback e-tron, presentato in anteprima mondiale al Salone di Parigi, rappresenta la perfetta sintesi tra sportività, efficienza e tecnologia avanzata. Questo nuovo modello incarna l’impegno del brand verso la mobilità elettrica, senza rinunciare al dinamismo tipico della casa dei quattro anelli.

Design iconico e aerodinamica avanzata

L’Audi Q6 Sportback e-tron si distingue per le sue linee fluide e affusolate che ricordano la prima generazione di Audi TT Coupé. Il tetto spiovente dona alla vettura una silhouette a goccia, migliorando l’aerodinamica e riducendo il coefficiente di resistenza (CX) a un notevole 0,26, rispetto al 0,28 del modello SUV. Il risultato? Un design non solo accattivante, ma funzionale, che permette di raggiungere fino a 656 chilometri di autonomia WLTP, un valore leader nella categoria.

Il team di Audi Design ha ridisegnato l’intera parte superiore della vettura, partendo dal montante A, riducendo l’altezza complessiva di 37 mm rispetto alla versione SUV. Il posteriore è enfatizzato da uno spoiler integrato con la terza luce di stop e da una linea muscolare che evidenzia i passaruota. Questi elementi, combinati con i blister quattro, richiamano la trazione integrale tipica di Audi.

Prestazioni su ogni terreno per Audi Q6 Sportback e-tron

La nuova piattaforma PPE, sviluppata in collaborazione con Porsche, è alla base dell’Audi Q6 Sportback e-tron. Questa struttura consente una flessibilità senza precedenti, con varianti a trazione posteriore e quattro. La versione d’ingresso è equipaggiata con un motore elettrico posteriore da 292 CV, che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,0 secondi e un’autonomia massima di 545 chilometri WLTP.

Per chi cerca prestazioni superiori, la versione quattro da 387 CV accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi. Ma è la variante sportiva, l’Audi SQ6 Sportback e-tron, a rubare la scena, con i suoi 517 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi. L’autonomia, rispettivamente, si attesta a 636 e 607 chilometri WLTP per le versioni standard e sportive.

Comfort e spazio al top della categoria

Nonostante il suo profilo sportivo, Audi Q6 Sportback e-tron non sacrifica la praticità. Con un passo di 2.899 mm, offre una generosa abitabilità posteriore, rendendola ideale anche per i lunghi viaggi in famiglia. La capacità di carico è di 511 litri, espandibili grazie ai 64 litri aggiuntivi del frunk, lo spazio sotto il cofano anteriore.

Il SUV coupé è anche capace di trainare fino a 2.400 kg, dimostrando la sua versatilità sia in città che su strade più impegnative. Questo la rende una scelta perfetta per chi cerca un’auto che coniughi stile, performance e praticità.

Ricarica veloce e autonomia leader

Uno dei punti di forza di Audi Q6 Sportback e-tron è la capacità di ricarica. Grazie alla tecnologia di ricarica ultraveloce da 270 kW, è possibile ripristinare fino a 310 chilometri di autonomia in soli 10 minuti presso le stazioni HPC. Questo permette ai guidatori di godere di viaggi più lunghi senza dover preoccuparsi di lunghe soste per la ricarica.

La batteria agli ioni di litio da 100 kWh (94,9 kWh netti) garantisce un’autonomia massima di 656 chilometri, rendendo il Q6 Sportback e-tron una delle migliori scelte tra i SUV elettrici di fascia D. Anche la versione entry-level, con una batteria da 83 kWh (75,8 kWh netti), offre un’autonomia più che sufficiente per la maggior parte degli spostamenti quotidiani.

Un passo avanti verso la mobilità sostenibile

Audi ha alzato ulteriormente l’asticella nel mondo dell’elettrico, non solo in termini di prestazioni ma anche di efficienza. La nuova gamma di veicoli elettrici, come dimostrato dal Q6 Sportback e-tron, è un simbolo dell’impegno del brand per una mobilità sostenibile e premium.

La piattaforma PPE offre una rigidità torsionale elevata, una distribuzione delle masse bilanciata e sospensioni pneumatiche adattive, che migliorano ulteriormente il piacere di guida. Questi elementi, uniti al design sportivo e alla tecnologia avanzata, rendono l’Audi Q6 Sportback e-tron un punto di riferimento nel mondo delle auto elettriche.

Con il suo arrivo previsto nelle concessionarie italiane a partire dal primo trimestre del 2025, Audi Q6 Sportback e-tron promette di ridefinire il concetto di SUV elettrico coupé, offrendo prestazioni, efficienza e comfort al vertice della categoria.