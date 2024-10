EasyPark è la prima scelta per parcheggiare a Fiere di Parma

Fiere di Parma ha reso visibili i primi risultati della sua collaborazione con EasyPark, fornitore globale nelle soluzioni per la sosta. Nei primi tre mesi dall’avvio della partnership, avvenuta lo scorso maggio, l’innovativa app per il parcheggio ha conquistato fino al 30% degli automobilisti che hanno visitano il polo fieristico emiliano.

Fiere di Parma con EasyPark: un esperimento funzionante

Fiere di Parma, che si estende su oltre 300mila metri quadrati e vanta più di 9mila posti auto, è una delle strutture fieristiche più importanti in Italia. Con otto padiglioni moderni e funzionali e la capacità di accogliere migliaia di visitatori, ogni anno ospita manifestazioni di livello internazionale come CIBUS e SPS Italia.

“Fiere di Parma si conferma pioniere nella digitalizzazione: siamo il primo Polo fieristico in Italia ad aver introdotto EasyPark, l’app di sosta più diffusa nel nostro Paese ed in Europa, nei nostri parcheggi” ha dichiarato il Direttore Tecnico delle Fiere di Parma Stefano Merigo: “I numeri parlano chiaro: l’adozione di questa soluzione digitale rappresenta un passo significativo verso l’innovazione dell’infrastruttura fieristica, l’ottimizzazione della gestione dei parcheggi e il miglioramento dell’esperienza dei visitatori. La collaborazione è solo all’inizio. Stiamo già lavorando insieme a EasyPark per attivare presto nuovi ulteriori servizi”.

Ha affermato Silvana Filipponi, Country Director Italia di EasyPark Group “La collaborazione con Fiere di Parma segna per noi un punto di svolta nell’ambito del settore fieristico italiano. Grazie a questa partnership, milioni di utenti, da ogni parte del mondo, possono ora utilizzare la nostra app per parcheggiare in uno degli Hub espositivi più prestigiosi del Paese. Fiere di Parma si è dimostrata un interlocutore all’avanguardia, capace di anticipare le esigenze dei propri visitatori e di agire concretamente per soddisfarle”.

Tempo guadagnato

Il Polo fieristico sta attualmente ospitando “Mercanteinfiera”, l’evento annuale dedicato all’antiquariato, modernariato e collezionismo, che terminerà il 20 ottobre. Grazie a EasyPark in molti hanno risparmiato tempo prezioso.