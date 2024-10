Skoda Enyaq RS Race: l’elettrica che sfida il rally con 335 cavalli

Skoda rivoluziona il mondo delle competizioni con la Enyaq RS Race, una concept elettrica estrema pensata per dominare in gara

Skoda ha presentato la Enyaq RS Race, una concept car elettrica estrema nata per eccellere nelle competizioni. Sviluppata da Skoda Motorsport, questa vettura unica è stata realizzata partendo dalla base della Enyaq Coupé RS, ma con modifiche radicali per adattarla al mondo delle gare. Più leggera, bassa e aggressiva, la Enyaq RS Race promette prestazioni mozzafiato grazie all’esperienza accumulata da Skoda nel mondo dei rally.

Il cambiamento più evidente riguarda il peso: la Enyaq RS Race è più leggera di ben 316 kg rispetto al modello originale, scendendo a soli 1.950 kg. Questo è stato reso possibile grazie all’uso di materiali innovativi come i finestrini in policarbonato e i pannelli in biocomposito di lino per la carrozzeria, oltre alla rimozione di tutti gli elementi non essenziali, inclusi gli interni. Il risultato è una vettura che combina potenza ed efficienza, con un rapporto peso/prestazioni ottimale per le corse.

Aerodinamica e design aggressivo

L’estetica della Enyaq RS Race parla da sé: è una vettura nata per correre. La carrozzeria è arricchita da prese d’aria, splitter e un ampio alettone posteriore, tutti progettati per ottimizzare l’aerodinamica. Il design dei cerchi in lega da 20 pollici è stato curato con lo scopo di migliorare ulteriormente l’efficienza aerodinamica, conferendo alla vettura un look dinamico e funzionale.

La vera anima da competizione della Enyaq RS Race emerge nell’assetto regolabile, che permette di abbassare e irrigidire la vettura per affrontare al meglio le diverse condizioni di gara. Questa caratteristica, insieme alle soluzioni ispirate alla Skoda Fabia RS Rally2, garantisce una maneggevolezza sorprendente e un controllo totale nelle curve più impegnative.

Interni da competizione

Se esternamente la Enyaq RS Race si presenta aggressiva, gli interni confermano la sua natura da pura auto da corsa. L’abitacolo è spartano, con due soli posti per pilota e navigatore, eliminando ogni comfort superfluo. Al posto degli optional di una vettura tradizionale troviamo una gabbia di sicurezza, un volante da gara, una leva del freno a mano meccanica e il selettore di marcia. Il sistema di sterzatura, interamente riprogettato, è ottimizzato per la corsa e regolabile via software per rispondere alle esigenze specifiche del pilota.

Prestazioni elettriche di alto livello

Sotto il cofano, la Enyaq RS Race monta lo stesso sistema di propulsione elettrica della Enyaq Coupé RS, con due motori alimentati da una batteria da 82 kWh. Tuttavia, grazie al peso ridotto e all’assetto ottimizzato, la concept raggiunge lo 0-100 km/h in meno di cinque secondi, offrendo prestazioni sorprendenti per un’auto elettrica. La velocità massima, seppur limitata a 180 km/h, è più che sufficiente per le competizioni.

Skoda Enyaq RS Race, un prototipo per il futuro

Anche se la Enyaq RS Race probabilmente non vedrà la luce nelle competizioni nella sua forma attuale, rappresenta un importante laboratorio su ruote per Skoda. La casa ceca utilizzerà questa concept per sperimentare nuove soluzioni tecniche, molte delle quali potrebbero trovare applicazione sia nei futuri modelli da competizione che in quelli di serie. La Enyaq RS Race dimostra come il futuro delle corse potrebbe essere elettrico, aprendo la strada a innovazioni che renderanno le vetture elettriche sempre più performanti e competitive.