Una Ferrari Roma Spider unica, personalizzata dal dipartimento Tailor Made, esposta nella mostra “Ferrari One of a Kind” a Modena

La Ferrari Roma Spider Tailor Made 2024 è un capolavoro di artigianato e innovazione, progettata per esaltare la maestria del dipartimento di personalizzazioni della casa di Maranello. Questa versione esclusiva della Ferrari Roma Spider è in mostra al Museo Enzo Ferrari di Modena dal 9 ottobre, come parte dell’esposizione “Ferrari One of a Kind“. La mostra celebra l’universo delle personalizzazioni Ferrari, mettendo in risalto tecniche uniche e materiali ricercati.

Uno degli aspetti più innovativi di questa vettura è l’utilizzo di materiali sostenibili e lavorazioni all’avanguardia. I sedili presentano una trama centrale realizzata a mano, utilizzando un filato derivato dal riciclo degli pneumatici, combinato con pelle pregiata degli interni. Un dettaglio che coniuga lusso e attenzione all’ambiente.

Il Cavallino Rampante introduce inoltre una novità nella lavorazione dei componenti in alluminio della scocca: la laseratura dello scudetto Ferrari sul parafango anteriore. Questo processo consente una personalizzazione senza precedenti, compresa la possibilità di decorare il cofano con la rosa dei venti e le coordinate geografiche di Maranello. Anche nella meccanica, Ferrari non tralascia la sostenibilità: parte dell’alluminio riciclato durante la produzione viene riutilizzato per creare componenti del potente motore V8 biturbo, riducendo al minimo gli sprechi.

La Ferrari Roma Spider Tailor Made è inoltre impreziosita da una collaborazione esclusiva con Montblanc. La celebre azienda di strumenti di scrittura ha creato una speciale edizione del suo iconico Meisterstück per l’occasione. Questo pezzo unico, rifinito nel colore “Oro Mida“, abbinato alla vettura, è dotato di un pennino in oro massiccio lavorato a mano e rivestito in platino, un ulteriore tributo alla perfezione dei dettagli.

La Ferrari Roma Spider Tailor Made rimarrà esposta al Museo Enzo Ferrari fino a febbraio 2025, rappresentando un’occasione imperdibile per ammirare l’evoluzione del lusso su misura e la continua ricerca dell’innovazione sostenibile da parte della Ferrari.