Aston Martin DB12 Goldfinger Edition: per sentirsi James Bond

Aston Martin DB12 Goldfinger Edition, questo è il nome dell’ultima supercar realizzata dal servizio di personalizzazione su misura del marchio ultra-lusso, Q by Aston Martin, in onore dei 60 anni dell’iconico sodalizio tra Aston Martin e la serie di film di James Bond. Quella che è divenuta una delle collaborazioni più gloriose della storia del cinema è iniziata con l’uscita di Goldfinger nel 1964, quando l’Aston Martin DB5 fece il suo debutto sul grande schermo. Per celebrare questa pietra miliare, 60 esemplari di DB12 Goldfinger Edition saranno distribuiti in tutto il mondo, rendendo omaggio a un legame che ha percorso e contraddistinto oltre la metà degli illustri 111 anni di storia di Aston Martin.

Dettagli esclusivi

La DB5 di Goldfinger era dotata di tutti i dispositivi necessari per sfuggire agli avversari di 007, ,mentre la nuovissima DB12 Goldfinger Edition garantisce un’esperienza di guida più appagante integrando piccoli tocchi ispirati a Goldfinger. Presentata nell’iconico colore Silver Birch, simbolo della DB5 in Goldfinger, la nuova creatura non passa inosservata. I cerchi multiraggio da 21”, di un esclusivo colore argento a finitura diamantata, sono completati da pinze dei freni nere, placche laterali dorate personalizzate e un esclusivo logo Aston Martin in argento con smalto nero. Il badge cromato “Q” sul parafango conferma che questa DB12 ha qualcosa di speciale.

Nell’abitacolo i sedili Sports Plus in pelle sono rifiniti nel classico stile DB5 con una cucitura a scacchi Principe di Galles, in omaggio a uno degli abiti classici di James Bond. Questo motivo si lega anche agli inserti delle portiere e al rivestimento del tetto, oltre a essere inciso su un’esclusiva pedana. Una placca lucida sulla base riporta il famigerato logo 007. Presenti anche alcuni elementi interni placcati in oro 18 carati che aggiungono un livello di ultra-lusso allo spazio abitativo dell’auto, decorando il quadrante della modalità di guida e i comandi a rotella, oltre al cambio dentellato che si ispira al dispositivo di localizzazione d’oro utilizzato da Bond nel film. Questo tema è ripreso anche negli inserti delle finiture, dove le fibre metalliche dorate sono intrecciate alla fibra di carbonio lucida 2X2 Twill.

Un riferimento per gli appassionati di Bond è l’“otto di cuori” ricamato sull’aletta parasole del guidatore, che rimanda alla memoria la carta da gioco vista nell’ultima mano durante la famosa scena della piscina di Miami in Goldfinger. Alimentata da un formidabile motore V8 Twin-Turbo da 4,0 litri, a una potenza di 680 CV/800 Nm, la DB12 garantisce un’esperienza di guida emozionante e raffinata.

Aston Martin DB12 Goldfinger Edition: a beneficio dei suoi clienti

Ogni Aston Martin DB12 Goldfinger Edition è accompagnata da una serie di regali esclusivi. I proprietari riceveranno un telo copriauto personalizzato e una lussuosa scatola di presentazione delle chiavi, oltre a un modello Speedform in Silver Birch e una sezione dell’iconica scena del Furka Pass in Goldfinger in pellicola da 35 mm. Ai nuovi proprietari della DB12 Goldfinger Edition sarà regalata anche una rivista Aston Martin dorata in edizione limitata a 60 pezzi. Questa selezione di regali personalizzati sarà presentata in una valigetta Globe-Trotter che riprende il design dell’auto: carrozzeria in legno di betulla argentato e interni in Principe di Galles.

I proprietari potranno anche gustare una magnum di Champagne Bollinger millesimato 2007, numerato singolarmente, con quattro esclusivi bicchieri Bollinger 007, elegantemente presentati in una valigetta Globe-Trotter Air Cabin su misura.