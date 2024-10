MINI ha stupito al Salone dell’Automobile di Parigi con due nuovi modelli completamente elettrici della gamma John Cooper Works. La Mini John Cooper Works Electric e la John Cooper Works Aceman. Queste auto rappresentano il perfetto connubio tra sportività e innovazione, offrendo prestazioni di alto livello senza compromettere l’iconico design MINI.

Sotto il cofano, entrambe le vetture vantano una potenza di 258 CV, con una coppia massima di 350 Nm, e una velocità massima di 200 km/h. La Mini John Cooper Works Electric, agile e compatta, accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, mentre la più spaziosa Aceman lo fa in 6,4 secondi. La tecnologia elettrica non sacrifica l’anima sportiva di questi modelli, anzi, esalta le caratteristiche dinamiche della linea JCW.

Le batterie da 54,2 kWh garantiscono un’autonomia di 371 km per la John Cooper Works Electric e 355 km per la Aceman, rendendo queste auto ideali per chi cerca prestazioni senza dover rinunciare a una notevole autonomia. Una delle funzioni più accattivanti è la modalità go-kart, attivabile con un semplice pulsante sul volante sportivo, che offre un boost elettrico di 20 kW per accelerazioni rapide e sicure.

Il design esterno si distingue per dettagli unici come il tetto Chili Red a contrasto o multitono, cerchi aerodinamici da 18 e 19 pollici e una firma luminosa a LED JCW sulle luci diurne. Gli spoiler posteriori e le minigonne laterali non solo esaltano l’aerodinamica, ma aggiungono un tocco di grinta al look.

L’interno è altrettanto sofisticato, con un cruscotto illuminato da una grafica personalizzabile e sedili sportivi con cuciture rosse. Il display OLED centrale offre un’esperienza intuitiva e integrata per la navigazione e il controllo delle funzioni del veicolo, arricchito dal pacchetto Mini Navigation con Augmented View e assistenti alla guida avanzati come il Parking Assistant Professional.

Con questi nuovi modelli, MINI ridefinisce il concetto di performance elettrica, mantenendo vivo lo spirito racing della linea John Cooper Works.