Nel 2022, Alpine ha presentato il concept Alpenglow come manifesto del futuro in termini di design e innovazione sostenibile. Questo prototipo ha introdotto il motore a idrogeno come una promettente soluzione per le alte prestazioni e la decarbonizzazione nel mondo automobilistico. Oggi, Alpine Alpenglow Hy6 rappresenta l’evoluzione di quel sogno, grazie a un motore V6 da 3,5 litri interamente progettato per l’idrogeno, in grado di erogare 740 CV, raddoppiando la potenza del modello precedente.

Il motore

Il nuovo propulsore V6 Hy6, sviluppato da Alpine, sfrutta la combustione ottimale dell’idrogeno per offrire prestazioni eccezionali. Il design futuristico della vettura è stato ulteriormente affinato, con dettagli che enfatizzano leggerezza e aerodinamica. La carrozzeria in fibra di carbonio, verniciata in uno spettacolare Specular Blu, è stata arricchita da elementi visivi come il grande spoiler posteriore trasparente, progettato per migliorare il carico aerodinamico necessario a gestire l’aumento di potenza.

Il motore, cuore pulsante della Alpine Alpenglow Hy6, è stato posto in mostra, protetto da un vetro sfumato in blu, permettendo a tutti di ammirarne la complessità meccanica. La particolare conformazione del lunotto posteriore richiama l’iconica Alpine A110, mentre le prese d’aria trasparenti e le pinne laterali in stile racing sottolineano la vocazione sportiva di questa demo car.

All’interno, l’abitacolo è un capolavoro di design minimalista e tecnologia avanzata. Le porte ad apertura “a farfalla” facilitano l’accesso, mentre il triangolo simbolico di Alpine, al centro della plancia, offre feedback in tempo reale, come la velocità o le forze G laterali. Il volante racing e i sedili sportivi rivestiti in tessuto cangiante, insieme ai dettagli in Alcantara e fibra di carbonio, creano un ambiente raffinato e tecnologicamente avanzato.

Il V6 da 3,5 litri è stato sviluppato per gestire la complessità della combustione a idrogeno, con una potenza massima di 740 CV a 7.600 giri/minuto. La vettura raggiunge una velocità di oltre 330 km/h, grazie a tecnologie derivate dalla Formula 1, che garantiscono una combustione uniforme e sicura. I tre serbatoi da 700 bar di idrogeno sono distribuiti tra i pontoni laterali e dietro l’abitacolo, assicurando la massima sicurezza.

La Alpine Alpenglow Hy6 non è solo un concept car: è un simbolo del futuro delle auto sportive sostenibili, in grado di coniugare potenza estrema e rispetto per l’ambiente. Con questo prototipo, Alpine dimostra come l’idrogeno possa essere la chiave per una nuova era del motorsport, aprendo la strada a una produzione di serie basata su tecnologie avanzate e sostenibili.

Scheda tecnica di Alpine Alpenglow Hy6

Larghezza 2,10 m, lunghezza 5,20 m, altezza 1,14 m

Serbatoi: 3 x 2,1 kg 700 bar

Architettura: 6 cilindri a V, aperto a 100°, biturbo

Cilindrata: 3.500 cm3

Alesaggio x corsa: 95 mm x 82,3 mm

Distribuzione: 4 alberi a camme in testa con distribuzione a catena, 4 valvole per cilindro

Alimentazione: iniezione diretta di idrogeno + iniezione indiretta d’acqua

Potenza massima: 740 cv (544 kW) a 7.600 g/min (ossia 211 cv/l)

Coppia massima: 770 Nm a 5.000 g/min (220 Nm/l)

Regime massimo: 9.000 g/min

Cambio sequenziale a 6 rapporti

Trasmissione: trazione posteriore

Velocità massima: più di 330 km/h