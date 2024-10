Hennessey trasforma la Cadillac Escalade-V in un super-SUV in grado di rivaleggiare con le supercar grazie alle sue incredibili prestazioni

Il famoso costruttore texano Hennessey ha presentato la sua ultima creazione. Una Cadillac Escalade-V trasformata in un mostro di potenza da 1.005 CV. Questa versione estrema del lussuoso SUV americano è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, un tempo paragonabile a quello di una Lamborghini Huracan Evo. Nonostante le sue dimensioni imponenti e un peso che sfiora le 6.200 tonnellate, l’Hennessey Escalade-V modificata garantisce prestazioni da vera supercar.

L’ingegneria di precisione di Hennessey ha portato quasi il 50% in più di potenza e il 35% in più di coppia rispetto alla versione originale, grazie a una serie di aggiornamenti sofisticati. Tra questi spiccano un compressore ad alto flusso, un albero a camme personalizzato, teste dei cilindri modificate e un corpo farfallato ad alte prestazioni. Il tutto è supportato da una calibrazione motore sviluppata internamente, che ottimizza ogni componente per massimizzare le prestazioni.

Una belva sotto il cofano

Con il suo motore V8 sovralimentato da 6,2 litri, questo super-SUV a tre file di sedili può trasportare fino a sette passeggeri con il massimo del comfort e della tecnologia. Nonostante la sua mole, l’Hennessey Escalade-V riesce a competere in accelerazione con vetture del calibro della Huracan. Nella recente gara di accelerazione organizzata dallo stesso John Hennessey, il SUV è riuscito a distanziare inizialmente la supercar Lamborghini, grazie alla sua trazione integrale e alla potenza travolgente.

La produzione della Hennessey Escalade-V è attualmente in corso nello stabilimento di Sealy, in Texas. Per i modelli 2024, tutti gli slot di produzione sono già esauriti, e l’azienda sta ora accettando ordini per il 2025. Con una produzione limitata a soli 100 esemplari numerati per i modelli 2023 e 2024, la versione Hennessey dell’Escalade-V promette di essere una vera rarità nel panorama delle auto ad alte prestazioni.

Ogni veicolo viene sottoposto a rigorosi test su pista e su strada, e viene offerto con una garanzia limitata di 3 anni o 36.000 miglia, confermando la qualità e l’affidabilità tipiche del marchio Hennessey.