McLaren W1: hypercar ibrida da 904 CV, prestazioni e design innovativi

La McLaren W1, l’ultima creazione della casa britannica, si impone nel mondo delle hypercar come il modello stradale più potente mai prodotto a Woking. Ripercorrendo la sua storia, la McLaren ha segnato il mercato delle supercar già nel 1992 con la F1, imponendo nuovi standard di prestazioni. Nel 2012, ha introdotto la P1, una delle prime hypercar ibride, che ha rivoluzionato il settore insieme a Ferrari e Porsche. Ora, con la W1, McLaren punta ancora più in alto.

Un powertrain senza compromessi per Mclaren W1

Il cuore della W1 è il nuovo motore “MPH-8“, un V8 turbo capace di sviluppare 904 CV, con una potenza specifica di 226 CV per litro. Il motore, abbinato a due turbocompressori twin-scroll, raggiunge i 9.200 giri, garantendo prestazioni eccezionali anche ai bassi regimi. A supporto del V8 c’è l’”E-Module”, composto da un motore elettrico e una batteria da 1,4 kWh, che fornisce ulteriori 337 CV e consente di percorrere fino a 2,5 km in modalità puramente elettrica. Sebbene non sia una plug-in, come la Ferrari SF90 o la Lamborghini Revuelto, la W1 mantiene un peso ridotto grazie a un sistema elettrico leggero, pesando solo 1.399 kg. Questo le consente un impressionante rapporto potenza-peso di 991 CV per tonnellata.

Design e aerodinamica all’avanguardia

La McLaren W1 adotta un telaio monoscocca “Aerocell”, progettato per garantire rigidità e leggerezza, con un abitacolo che offre un sedile fisso e regolazioni di pedaliera e volante. Le caratteristiche porte “Anhedral Doors” assicurano un accesso spettacolare alla cabina, mentre il design aerodinamico è il frutto di oltre 350 ore di test in galleria del vento. La W1 è dotata di un’ala posteriore attiva “Active Long Tail” e di elementi aerodinamici mobili che le permettono di adattarsi alla velocità e alle condizioni di guida, raggiungendo fino a 1.000 kg di deportanza.

Prestazioni su pista e tecnologia da strada

Grazie al nuovo sistema “Race Active Chassis Control III”, la W1 offre tre modalità di guida: Comfort, Sport e Race, che permettono di regolare la dinamica del veicolo a seconda delle esigenze del pilota. Il sistema frenante è composto da pinze carboceramiche a sei pistoncini all’anteriore e quattro al posteriore, garantendo decelerazioni impressionanti: da 100 a 0 km/h in soli 28 metri.

I pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS, appositamente sviluppati per questo modello, assicurano un grip ottimale, con la possibilità di scegliere versioni più adatte all’uso quotidiano o invernale.

Nonostante l’anima da pista, la McLaren W1 non rinuncia al comfort e alla tecnologia. All’interno, un touchscreen da 8 pollici offre compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, mentre le prese USB di tipo A e C garantiscono praticità per i dispositivi elettronici. Questi dettagli rendono la W1 un’auto ideale non solo per il circuito, ma anche per le strade.

Prezzo della McLaren W1

La McLaren W1 non è solo una meraviglia tecnica, ma anche un oggetto di lusso riservato a pochi. La produzione è limitata a soli 399 esemplari, ciascuno con un prezzo di partenza di circa 1,9 milioni di euro. Nonostante il costo elevato, ogni unità è già stata prenotata, segno del fascino e del prestigio che la W1 esercita nel mondo delle hypercar.

La McLaren W1 rappresenta il culmine di oltre 30 anni di innovazione e prestazioni della casa britannica. Un’auto che segna un nuovo standard tra le supercar e che promette di lasciare il segno nella storia dell’automobilismo.