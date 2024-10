Hyundai e Waymo: insieme per la mobilità autonoma del futuro

Hyundai e Waymo hanno annunciato una partnership strategica di lungo termine, mirata a portare la tecnologia autonoma ad un nuovo livello. Nella fase iniziale della collaborazione, la tecnologia completamente autonoma di sesta generazione di Waymo, chiamata Waymo Driver, verrà integrata nel crossover elettrico Hyundai IONIQ 5, che sarà aggiunto alla flotta di Waymo One, il servizio di ride-hailing autonomo dell’azienda.

Le IONIQ 5 destinate a Waymo verranno prodotte presso lo stabilimento Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) in Georgia, Stati Uniti. Una volta assemblate, le auto saranno equipaggiate con l’avanzata tecnologia autonoma di Waymo. La produzione di veicoli è prevista in grandi volumi, con l’obiettivo di ampliare rapidamente la flotta di Waymo One nei prossimi anni. I test su strada dei nuovi modelli inizieranno entro il 2025, con l’obiettivo di renderli disponibili per i clienti del servizio nei prossimi anni.

Hyundai e Waymo, IONIQ 5 personalizzate

Tekedra Mawakana, co-CEO di Waymo, ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione, sottolineando come la sinergia con Hyundai consenta di accelerare la missione di Waymo di offrire la guida autonoma più sicura e affidabile al mondo. Hyundai, con il suo forte impegno verso la sostenibilità, rappresenta un partner ideale per questo progetto, che mira a portare il servizio Waymo a un pubblico sempre più vasto.

José Muñoz, presidente e CEO di Hyundai Motor North America, ha dichiarato che questa partnership è solo l’inizio, con ulteriori sviluppi previsti. Entrambe le aziende condividono l’obiettivo di migliorare sicurezza, efficienza e comodità nella mobilità urbana, e la IONIQ 5 si conferma come veicolo chiave per realizzare questa visione.

Le Hyundai IONIQ 5 destinate a Waymo verranno personalizzate per la guida autonoma con aggiustamenti specifici come hardware ridondante e porte elettriche. Questo modello, completamente elettrico, si distingue per la sua lunga autonomia e ricarica rapida, ideale per lunghe sessioni di guida, e offre un’esperienza a bordo confortevole grazie agli ampi interni e a uno spazio di carico generoso.