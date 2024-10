Suzuki ha reso omaggio a una delle campionesse più amate del ciclismo italiano, Elisa Longo Borghini, celebrando la sua trionfale vittoria al Giro d’Italia Women 2024. Il 2 ottobre, presso la sede di RCS a Milano, l’atleta ha ricevuto una Suzuki Swift Hybrid rosa, un’edizione unica, come simbolo della sua straordinaria impresa. Suzuki è stata auto ufficiale dell’evento e con questa speciale Swift ha voluto celebrare il ritorno della Maglia Rosa in Italia dopo anni di dominio straniero.

La vittoria di Longo Borghini, la prima al Giro nella sua carriera, ha messo fine a un’egemonia olandese che durava dal 2017. La ciclista italiana ha dimostrato una forza e una tenacia straordinarie, conquistando il cuore dei tifosi e rappresentando con orgoglio i colori dell’Italia. Suzuki, con il dono della Swift Hybrid, ha voluto sottolineare il valore di questi successi, associando il proprio brand a una figura di grande ispirazione nel mondo dello sport.

Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, ha dichiarato: “È un onore celebrare Elisa Longo Borghini, una vera icona del ciclismo, capace di regalare emozioni straordinarie durante una stagione memorabile. Con la Swift Hybrid rosa, Suzuki vuole omaggiare il suo coraggio, la sua passione e la sua costante dedizione. Siamo certi che questo sia solo l’inizio di altre grandi vittorie”.

Da parte sua, Elisa Longo Borghini ha espresso grande entusiasmo per il riconoscimento ricevuto, affermando: “Essere ambasciatrice di Suzuki è per me un onore. È un marchio che supporta il ciclismo, e guidare la Swift rosa sarà per me un privilegio. Sono felice di rappresentare il brand che ha scelto il Giro d’Italia Women e di aver vinto proprio quest’anno”.

Anche Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di RCS Sports & Events, ha voluto sottolineare come il contributo di Suzuki sia stato fondamentale per il successo della manifestazione, augurandosi che questa collaborazione possa proseguire nel futuro.

La nuova Swift Hybrid di Suzuki è un veicolo che incarna velocità, efficienza e stile, qualità perfettamente allineate ai valori del ciclismo e alle imprese di atleti come Elisa Longo Borghini.