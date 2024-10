Ararkis, un piccolo costruttore automobilistico con sede a Londra, nel cuore di Covent Garden, sta lavorando a una nuova hypercar elettrica chiamata Ararkis Sandstorm. Questo ambizioso progetto promette di rivoluzionare il mondo delle auto di lusso ad alte prestazioni. La Sandstorm è progettata per essere prodotta in soli 20 esemplari, offrendo prestazioni che competono direttamente con le auto di Formula 1. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,5 secondi, la Sandstorm si prepara a diventare una delle auto elettriche più veloci al mondo.

Alimentata da quattro motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) e una batteria agli ioni di litio da 115 kWh, la Ararkis Sandstorm punta a raggiungere un’autonomia di 500 chilometri con una singola carica. La ricarica rapida permetterà di ripristinare l’80% della batteria in soli 30 minuti. Il sistema di raffreddamento a liquido della batteria garantisce che le prestazioni rimangano costanti anche durante le corse più intense.

La struttura della vettura sarà realizzata in materiali leggeri e sostenibili, tra cui carbonio e alluminio, garantendo rigidità, sicurezza e un impatto ambientale ridotto. Tuttavia, molti dettagli relativi alla sua impronta di carbonio devono ancora essere rivelati.

Nonostante l’attenzione per le prestazioni, Ararkis non ha trascurato il comfort e la tecnologia. Gli interni della Sandstorm includeranno un sistema audio avanzato Bose, sedili realizzati in materiali pregiati come Alcantara e fibra di carbonio rinforzata, un ampio touchscreen e un sistema di telecamere a 360 gradi per garantire sicurezza e praticità.

Con un prezzo di 1,86 milioni di euro per unità, la Sandstorm si rivolge a una clientela esclusiva, disponibile solo su invito. Ararkis ha annunciato che il primo prototipo sarà presentato nel terzo trimestre del 2024, segnando un nuovo standard nel settore delle hypercar elettriche.