Bentley ha ampliato il suo rinomato portafoglio di supercar di lusso con l’introduzione delle nuove versioni Mulliner per Continental GT, GTC e Flying Spur, veri capolavori di artigianato e tecnologia. La divisione Mulliner, famosa per la sua attenzione ai dettagli e per la capacità di personalizzazione su misura, ha arricchito ulteriormente i modelli Speed, focalizzati sulle prestazioni, con un tocco di lusso ancora più sofisticato e opzioni tecnologiche innovative.

Questi nuovi modelli Mulliner sono pensati per definire il vertice della gamma Bentley, portando ogni aspetto dell’auto a nuovi livelli di eccellenza. Già dal primo sguardo, l’estetica distintiva delle vetture Mulliner cattura l’attenzione, grazie a una serie di dettagli esclusivi. La griglia del radiatore “Floating Diamond“, una firma Mulliner, si distingue con bordi cromati e barra centrale, arricchita da elementi cromati che completano il look esterno della vettura. Anche gli specchietti retrovisori e i terminali di scarico presentano una raffinata finitura cromata. Tuttavia, per chi preferisce un look più aggressivo, è disponibile l’opzione Blackline, che trasforma le cromature esterne in un’elegante finitura nera lucida.

I cerchi da 22 pollici, disponibili in due varianti di colore – Tungsten Grey o gloss black – aggiungono un tocco sportivo ma raffinato, con dettagli autolivellanti che garantiscono che il logo Bentley sia sempre in posizione verticale. Il design iconico delle luci anteriori “cut crystal” e i fari posteriori rosso acceso completano l’aspetto esterno delle nuove Mulliner, mentre la Flying Spur si distingue ulteriormente grazie alla mascotte del radiatore Flying B, una presenza emblematica per Bentley.

L’interno delle nuove Bentley Mulliner è un’opera d’arte di maestria artigianale. La cura dei dettagli è evidente in ogni elemento dell’abitacolo, dai battitacchi illuminati ai sedili Wellness con funzioni di Postural Adjust e Auto Climate, che riducono l’affaticamento e migliorano il comfort nei lunghi viaggi. Il design interno offre una combinazione di tre colori per la tappezzeria, con ricami esclusivi Mulliner sui sedili e un nuovo motivo di perforazione a diamante. Inoltre, l’iconico Bentley Rotating Display, i pedali sportivi e il volante riscaldato a tre razze bicolore aggiungono ulteriore unicità e lusso all’esperienza di guida.

Ma non è solo il lusso a definire le nuove Mulliner: Bentley ha integrato una serie di funzionalità tecnologiche all’avanguardia, che rendono queste vetture tra le più avanzate del settore. L’architettura elettrica di ultima generazione offre un display ambientale e una guida semi-assistita, mentre l’app My Bentley consente ai proprietari di personalizzare e monitorare l’esperienza di guida direttamente dal proprio smartphone.

Le prestazioni, naturalmente, sono un altro punto di forza della gamma Mulliner. Il nuovo gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid di Bentley combina un motore V8 da 4,0 litri con un potente motore elettrico, raggiungendo una potenza combinata di 782 CV e 1000 Nm di coppia. Questo permette alle Bentley Mulliner di offrire sia prestazioni da supercar, sia una guida silenziosa e rilassata in modalità completamente elettrica, con un’autonomia EV fino a 81 km per la Continental GT e 76 km per la Flying Spur. Grazie alla modalità elettrica, queste vetture sono perfette per la guida nelle aree urbane a traffico limitato e a emissioni zero, mentre la batteria può essere completamente ricaricata in meno di tre ore.

Per chi desidera un’esperienza di guida più dinamica, il sistema di ammortizzatori a doppia valvola e le sospensioni pneumatiche a doppia camera permettono una regolazione precisa, offrendo una maneggevolezza impeccabile e un comfort di guida eccezionale. Il risultato è una gamma di supercar che combina prestazioni estreme, lusso e un’esperienza di guida senza eguali, adattandosi perfettamente alle esigenze quotidiane dei clienti più esigenti.

Infine, la gamma di personalizzazioni Mulliner è quasi illimitata. Con 101 colori di vernice disponibili, 15 tonalità di pelle primaria e 11 tonalità secondarie, ogni Bentley Mulliner può essere personalizzata su misura per rispecchiare perfettamente il gusto del cliente. Le finiture in legno, disponibili in otto opzioni, si combinano con impiallacciature tecniche per offrire un abitacolo unico, mentre il comfort e il benessere a bordo sono garantiti da un sistema di climatizzazione avanzato con ionizzatori d’aria e un filtro antiparticolato di nuova generazione.