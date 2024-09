Maserati fa il suo debutto al Monaco Yacht Show (MYS) 2024, evento clou per gli appassionati di nautica e lusso, in programma dal 25 al 28 settembre nel prestigioso Principato di Monaco. L’edizione di quest’anno, la 33ª, si svolge sotto l’Alto Patronato del Principe Alberto II di Monaco e riunisce l’élite mondiale della nautica di lusso, con una vetrina delle ultime tendenze e innovazioni del settore marittimo. Oltre 560 espositori accoglieranno visitatori da tutto il mondo nella pittoresca cornice di Port Hercule, trasformando la località più glamour della Costa Azzurra in un epicentro del lusso e dell’eleganza.

In questa cornice esclusiva, Maserati ha deciso di lasciare il segno con due delle sue creazioni più recenti e innovative: il motoscafo Tridente e la GranCabrio Folgore. Questi due gioielli rappresentano la perfetta sintesi tra tecnologia avanzata, design elegante e prestazioni eccezionali, caratteri distintivi della Casa del Tridente.

Il motoscafo Tridente è frutto della collaborazione tra Maserati e Vita Power, un’azienda pioniera nella tecnologia marina elettrica. Con una lunghezza di 10,5 metri, il Tridente è alimentato da un motore che sviluppa 600 CV, supportato da una batteria da 252 kWh. Questo innovativo motoscafo è capace di raggiungere una velocità massima di 40 nodi e una velocità di crociera di 25 nodi, con un’autonomia che lo rende ideale per lunghe giornate in mare. Il Tridente si ricarica in meno di un’ora grazie a un sistema di ricarica rapida in corrente continua, offrendo una combinazione unica di potenza, efficienza e sostenibilità. Realizzato in fibra di carbonio e rifinito dagli artigiani di Hodgdon Yachts, il Tridente può ospitare fino a 10 passeggeri, garantendo un’esperienza di lusso su misura per i più esigenti.

Accanto al Tridente, Maserati esporrà la GranCabrio Folgore, la prima decappottabile completamente elettrica nel segmento di lusso. Presentata in una sofisticata versione Rose Gold con capote in tela Titan Grey e interni in Econyl Denim e Ice, la GranCabrio Folgore rappresenta l’essenza dell’eleganza italiana. Con una velocità massima di 290 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, questo veicolo incarna la perfetta fusione tra lusso e prestazioni. La tecnologia 800-V della Folgore assicura non solo prestazioni elevate, ma anche un’autonomia fino a 447 km (ciclo WLTP), rendendola ideale per viaggi lunghi e confortevoli.

Maserati, con la sua presenza al Monaco Yacht Show 2024, non solo ribadisce il suo impegno nell’innovazione e nella sostenibilità, ma ridefinisce anche gli standard del lusso, sia su strada che in mare. La combinazione del motoscafo Tridente e della GranCabrio Folgore dimostra come la casa automobilistica modenese continui a evolversi, abbracciando le sfide del futuro senza rinunciare al suo inconfondibile stile e alla sua tradizione di eccellenza. Il Monaco Yacht Show 2024 si prospetta così come un’occasione imperdibile per scoprire il futuro del lusso secondo Maserati, dove innovazione e design si incontrano per offrire esperienze uniche e irripetibili.