La Fiat 500 con motore a combustione interna ha concluso il suo storico percorso, con oltre 3,2 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Per commemorare questo traguardo, Marani, un rinomato produttore di veicoli di lusso, ha deciso di creare una versione speciale della piccola utilitaria italiana, chiamata “Edizione Principessa“. Questa edizione limitata è destinata a diventare un simbolo di raffinatezza e artigianalità, con solo 30 esemplari costruiti, ognuno dei quali rappresenta un vero capolavoro di design e lusso.

I prezzi della Fiat 500 Edizione Principessa

L’Edizione Principessa è disponibile anche nella versione Abarth 695, chiamata “Abarth 695 Edizione Principessa“. Ogni esemplare è rigorosamente assemblato a mano, con un’attenzione ai dettagli che trasforma la Fiat 500 in un’opera d’arte su quattro ruote. I prezzi di queste edizioni limitate riflettono la qualità e l’esclusività del prodotto: la Fiat 500 Edizione Principessa varia da 43.438 euro a 48.478 euro, mentre la versione Abarth oscilla tra 58.438 euro e 63.478 euro.

Il design esterno dell’Edizione Principessa è caratterizzato da una verniciatura bicolore metallizzata in Champagne Gold Metallic e Vesuvio Black Metallic, arricchita da strisce decorative in rosso Bordeaux. Questi dettagli conferiscono al veicolo un aspetto regale e sofisticato.

La carrozzeria è ulteriormente impreziosita da decorazioni in strass e da scritte “Marani” e “Principessa” lucidate a specchio, che aggiungono un tocco di glamour. I cerchi da 16 pollici cromati lucidi, i coprimozzi con la scritta “500” in rilievo e il terminale di scarico in acciaio inox lucidato completano l’aspetto esterno, rendendo ogni esemplare un vero gioiello.

Anche gli interni non sono da meno, con un’attenzione maniacale ai dettagli e all’eleganza. I sedili sono rivestiti in pelle crema con superfici a rombi e doppie cuciture, con la scritta “Principessa” ricamata in argento. I profili dorati sui sedili anteriori e il poggiatesta, disponibile in velluto o pelle panna con dettagli dorati e strass, esaltano ulteriormente il lusso degli interni. Il cruscotto, disponibile in diverse finiture come Nero Vesuvio metallizzato, Oro Chamgagner metallizzato o vero legno di frassino, aggiunge un tocco di classe e raffinatezza.

Il volante in pelle a 3 razze con inserto dorato, il pomello del cambio cromato e la leva del freno a mano impreziosita da strass sono ulteriori dettagli che rendono l’esperienza di guida unica. Non mancano tocchi di eleganza come il rivestimento in Alcantara color crema del montante A, con finiture tweeter in argento, e il badge “Edizione Principessa” sulla consolle centrale.

Infine, ogni Edizione Principessa viene consegnata con un esclusivo coperchio della chiave in argento Sterling 925 e una borsa Marani personalizzata per custodire i documenti dell’auto, completando così un’opera d’arte che celebra degnamente la storia della Fiat 500.