Leapmotor C10: il SUV elettrico cinese debutta a Milano con Stellantis

Il nuovo SUV elettrico cinese, arriva in Europa grazie a una partnership tra Stellantis e Leapmotor, con vendite a partire da ottobre

La Leapmotor C10, il SUV elettrico di medie dimensioni, ha debuttato ufficialmente oggi a Milano, segnando l’ingresso sul mercato europeo di questo veicolo prodotto dalla giovane casa automobilistica cinese Leapmotor. Il modello, già consolidato in Cina, arriva in Europa grazie alla Leapmotor International, una joint venture che vede Stellantis come principale azionista con il 51% delle quote.

Il lancio in Europa della Leapmotor C10 è previsto per ottobre, con un prezzo di partenza competitivo: la versione entry level sarà disponibile a partire da 36.400 euro. Tuttavia, per l’occasione del debutto, è stata annunciata un’offerta lancio che riduce il prezzo di 2.000 euro, portando il costo iniziale a 34.400 euro.

Caratteristiche tecniche e allestimenti della Leapmotor C10

La Leapmotor C10 sarà disponibile unicamente con un motore elettrico capace di erogare 218 CV e 320 Nm di coppia, abbinato a una batteria da 69,9 kWh, che garantisce un’autonomia dichiarata di 420 km. Al momento del lancio non è previsto l’inserimento di un sistema con range extender, rendendo la C10 una proposta interamente elettrica.

Il SUV è proposto in diversi allestimenti, con il modello di punta che offre cerchi in lega da 20 pollici, una fascia luminosa posteriore, vetri posteriori oscurati, e una dotazione interna di comfort avanzati come volante riscaldato e sedili sia riscaldabili che ventilati, oltre a un sistema di illuminazione interna di alta qualità.

350 punti vendita in Europa entro il 2024

Per garantire una presenza capillare, Leapmotor sfrutterà la rete di vendita di Stellantis, già ampiamente diffusa in diversi mercati europei. Il piano prevede l’apertura di 350 punti vendita entro la fine del 2024, permettendo così alla Leapmotor C10 di raggiungere rapidamente un’ampia base di clienti in tutto il continente.

Con questa nuova proposta, Leapmotor punta a consolidarsi nel mercato europeo, offrendo un SUV elettrico moderno, dal design curato e con un prezzo competitivo, in linea con la crescente domanda di veicoli elettrici.