Auto e Moto d’epoca: un patrimonio italiano

In occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, che si celebrerà il prossimo 29 settembre, Subito – piattaforma leader in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile e seconda piattaforma di e-commerce con oltre 18,7 milioni di utenti unici al mese – ha indagato la passione degli abitanti del Bel Paese per il mondo dei veicoli d’epoca e il connubio tra questo amore e la second hand. Questa Giornata è nata per celebrare il patrimonio tecnico e culturale del mondo storico italiano su ruote, nonché le auto e le moto che hanno fatto la storia, diventando simboli di stile, innovazione e cultura. Un settore in continua espansione, quello dei veicoli d’epoca, alimentato dagli amanti del genere e dai collezionisti per i quali i veicoli storici non sono solo una passione ma anche un vero e proprio impegno per preservare un pezzo importante del nostro passato.

I veicoli storici in Italia

Oggi in Italia ammontano a 4,3 milioni le auto storiche, di cui 388 mila nella lista salvaguardia ACI, e le ricerche su Subito mostrano come la passione degli italiani per i veicoli d’epoca sia sempre crescente. Entrando nel dettaglio dei primi sei mesi del 2024, le ricerche in piattaforma della parola “epoca” hanno registrato un incremento del 16%. Inoltre, la dedizione nella ricerca minuziosa di modelli, che siano certificati come autentici veicoli d’epoca, si nota nelle oltre 186 mila ricerche per la parola “ASI” all’interno di Subito Motori, nelle sezioni Auto e Moto&Scooter nei soli primi sei mesi dell’anno, con un aumento dell’11% rispetto al primo semestre 2023.

Odiernamente, cercando in piattaforma “veicoli d’epoca”, si trovano oltre 40mila annunci live, tra cui non mancano alcune particolarità. Sul portale, infatti, è possibile reperire svariati modelli prodotti sia dalle case automobilistiche più affermate che da brand di nicchia che hanno prodotto negli anni solo alcuni esemplari in serie limitata. Come la Fiat 500 del 1969, una replica della spiaggina in vendita a 21.500 euro e la Lamborghini Countach 500 S nel colore bianco, tra i modelli più storici tra quelli presenti in piattaforma e attualmente in vendita a 745.000 euro.

Le vetture d’epoca più ricercate

Tra i modelli maggiormente ricercati in piattaforma, si spazia da brand e modelli simbolo del settore automobilistico e di cui ancora oggi vengono prodotte nuove versioni, fino a esemplari che sono rimasti nella storia. In particolare, i modelli più cercati nei primi sei mesi del 2024 sono in primis l’iconica Fiat 500 d’epoca, a conferma dell’amore incondizionato che lega gli italiani a questa icona della casa automobilistica torinese. Non mancano le ricerche per altre chicche d’epoca e youngtimer, come la Porsche 911 al secondo posto, seguita al terzo dall’iconico Maggiolino Volkswagen, e al quarto dall’Alfa Giulia per chiudere al quinto posto con un altro classico di casa Fiat, la Fiat 124 spider.

Anche le due ruote

Non solo auto, in piattaforma è possibile trovare oltre 16 mila annunci live dedicati alle moto d’epoca che hanno segnato la storia delle due ruote, tra cui il modello vintage della Piaggio – Vespa GL 150 Sidecar del 1964. In crescita anche le ricerche su questo segmento nei primi sei mesi del 2024, con un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.