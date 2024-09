Un’esperienza di guida sportiva in pista, celebrando l’innovazione, le prestazioni e la sicurezza della microcar 100% elettrica made in Italy

La Microlino Cup è pronta a prendere il via, un evento emozionante che mette in luce le incredibili prestazioni, il divertimento di guida e l’impegno per la sostenibilità della Microlino, la microcar elettrica che sta conquistando il mercato. L’evento avrà inizio alle 17 presso il Kart Club des Miles di Moncalieri, dove i partecipanti si sfideranno in una gara a cronometro, scoprendo la sorprendente agilità e tenuta di strada di questa piccola ma potente vettura.

Prima dell’inizio della competizione, un corteo di 10 Microlino partirà da Piazza CLN a Torino, dallo stand allestito per il Salone Auto Torino 2024, per raggiungere il kartodromo. Questo trasferimento, previsto circa un’ora prima dell’evento, permetterà agli ospiti di assaporare un primo assaggio dell’esperienza di guida unica offerta dalla Microlino.

Al termine della gara, i partecipanti si sposteranno verso lo stabilimento di La Loggia, vicino a Torino, dove viene prodotta la Microlino. Qui avrà luogo la cerimonia di premiazione, un momento per celebrare non solo la vittoria, ma anche l’innovazione tecnologica e la qualità che contraddistinguono questa microcar made in Italy.

Microlino Cup, le caratteristiche delle microcar

Oliver Ouboter, COO di Micro Mobility Systems, sottolinea come la Microlino rappresenti un perfetto connubio tra prestazioni eccellenti e design senza tempo. Dotata di un motore da 12,5 kW (17 CV), la Microlino raggiunge una velocità massima di 90 km/h e accelera da 0 a 50 km/h in soli 5 secondi. La modalità Sport, attivabile tramite un pulsante centrale, offre un ulteriore boost di potenza, rendendo la guida ancora più adrenalinica.

Ma la Microlino non è solo prestazioni: la sicurezza è al centro del suo design. Il telaio monoscocca in acciaio alto-resistenziale e alluminio offre una protezione superiore, soddisfacendo tutte le normative UE per le microcar. Le sospensioni indipendenti McPherson e i quattro freni a disco garantiscono un controllo preciso e reattivo, anche nelle condizioni più impegnative.

Con un’attenzione alla durabilità e un ciclo di vita esteso, la Microlino si distingue non solo per le sue prestazioni, ma anche per la sua affidabilità nel tempo. Questa microcar rappresenta un punto di riferimento per chi cerca una guida sportiva e sostenibile, senza compromessi.