Peugeot arricchisce la sua offerta di veicoli elettrici introducendo le nuove versioni 230 Long Range dei modelli E-3008 ed E-5008. Questi nuovi modelli saranno presentati ufficialmente al Salone di Parigi e saranno presto disponibili presso le concessionarie. Entrambi i veicoli vengono forniti con una garanzia di otto anni o 160.000 km sulle batterie, offrendo agli utenti una maggiore tranquillità.

La caratteristica più sorprendente delle nuove varianti è l’incremento dell’autonomia, che raggiunge ora fino a 700 km per la E-3008 e 668 km per la E-5008, grazie all’adozione di un motore elettrico anteriore da 230 CV e a una batteria da 96,9 kWh netti. Queste nuove versioni affiancano i modelli già in commercio (210 CV), che montano batterie da 73 kWh e offrono autonomie di 527 km per la E-3008 e 502 km per la E-5008, secondo il ciclo di omologazione WLTP.

Le nuove Peugeot E-3008 ed E-5008 Long Range vantano anche un sistema di ricarica rapida, che permette di passare dal 20% all’80% di carica in soli 27 minuti, offrendo fino a 150 km di autonomia con una ricarica di appena 10 minuti. Inoltre, è stato implementato un sistema di pre-condizionamento delle batterie, esteso anche ai modelli 210, per ottimizzare l’efficienza durante i viaggi più lunghi.

La piattaforma di Peugeot E-3008 e E-5008

La piattaforma STLA Large del Gruppo Stellantis, su cui sono costruite le nuove 230 Long Range, è progettata per ospitare una varietà di powertrain e batterie senza compromettere lo spazio a bordo. Questo vale anche per la E-5008 con configurazione a sette posti, che mantiene inalterata la sua abitabilità nonostante la batteria più potente e leggermente più sottile, ridotta di 15 mm rispetto alla versione da 73 kWh.

In aggiunta alle nuove varianti elettriche, Peugeot ha già annunciato l’arrivo di un altro modello completamente elettrico, dotato di trazione integrale bimotore da 320 CV, con la stessa batteria da 96,9 kWh e un’autonomia stimata di circa 525 km. Per coloro che preferiscono un motore tradizionale, sono disponibili anche versioni con motore mild-hybrid da 136 CV e plug-in hybrid da 195 CV, garantendo un’ampia scelta per i consumatori.