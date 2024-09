Rolls-Royce Motor Cars celebra i 60 anni di Goldfinger

“Oggi ricorre il 60° anniversario del memorabile debutto della Phantom sul grande schermo, nel film di James Bond del 1964, Goldfinger. La Rolls-Royce Phantom III Sedanca de Ville del 1937 utilizzata nel film è sia il complice perfetto del suo cattivo, Auric Goldfinger, sia una musa intramontabile del nostro marchio. Il modello utilizzato occupa inoltre un posto speciale nel canone Rolls-Royce, in quanto è stata l’ultima autovettura sviluppata personalmente dal nostro visionario fondatore, Sir Henry Royce. Non vedo l’ora di annunciare un nuovo brillante capitolo di questa storia”, ha detto Chris Brownridge, Amministratore delegato di Rolls-Royce Motor Cars.

Le Rolls-Royce e James Bond

Le automobili Rolls-Royce sono state protagoniste di una dozzina di film di James Bond nel corso della storia del franchise cinematografico. Tuttavia, il ruolo più duraturo e memorabile del marchio è nel film di 007, Goldfinger. Questo classico del cinema ha definito le qualità essenziali di un film di James Bond: il design, le location, i gadget e l’eccentrico avversario. In occasione dell’anniversario della prima del film, il 17 settembre 1964, Rolls-Royce esplora la storia di Goldfinger e dell’icona britannica che vi compare: la Rolls-Royce Phantom.

Il film vede l’eponimo cattivo, Auric Goldfinger, guidato dal suo scagnozzo, Oddjob, attraverso l’Europa in una squisita Rolls-Royce Phantom III Sedanca de Ville del 1937. La carrozzeria di questa imperiosa autovettura nasconde un segreto: è realizzata con due tonnellate di oro massiccio a 18 carati, che Goldfinger contrabbanda dall’Inghilterra, attraverso il continente e l’impegnativo Passo della Furka fino in Svizzera. Una volta al sicuro nella Auric Enterprises, utilizza il suo impianto di fusione alpino per smontare la Rolls-Royce, fondendo i pannelli della carrozzeria in lingotti d’oro. Dopo aver sostituito la carrozzeria originale, riporta l’auto in Inghilterra e ripete la traversata.

Il piano principale di Goldfinger, denominato “Operazione Grande Slam”, è molto più ambizioso: intende irradiare l’oro conservato nel deposito di Fort Knox con un dispositivo atomico, rendendolo privo di valore e facendo salire il valore delle proprie riserve alla stratosfera. La scelta di Goldfinger di una Phantom III per il contrabbando dell’oro è brillante come il metallo prezioso che contrabbanda. Le sue proporzioni generose consentono di nascondere una quantità significativa di oro e il “peso divino” del materiale prezioso non ostacolerebbe le prestazioni di questa potente auto, anche sulle impegnative strade alpine. La Phantom III è stata la prima Rolls-Royce con motore V12 della storia, in grado di erogare 165 CV dal suo motore da 7,3 litri, con un incremento di potenza del 37,5% rispetto al suo predecessore, la Phantom II da 120 CV.

L’ultima di Henry Royce

La Phantom III è stata anche l’ultima autovettura sviluppata da Henry Royce in persona, prima della sua morte nel 1933. Include una serie di innovazioni che avrebbero migliorato notevolmente le operazioni di contrabbando per Goldfinger. Il suo sistema di sospensioni incorpora ammortizzatori idraulici completamente regolabili che possono essere controllati dal sedile del conducente, consentendo a Oddjob di regolare con precisione la guida a seconda che l’auto sia carica o meno.

L’auto specifica utilizzata da Goldfinger è dotata di una carrozzeria “Sedanca de Ville” (o Town Car), aperta nella parte anteriore e chiusa in quella posteriore, realizzata dai carrozzieri Barker. La Phantom III di Goldfinger porta la targa “AU 1”, un riferimento al simbolo chimico dell’oro nella tavola periodica degli elementi. Sebbene sia stata una scelta ovvia per i registi, la designazione ha origini più semplici. AU era il codice della targa britannica originale che indicava che un’auto era stata immatricolata a Nottingham e AU 1 fu emesso nel 1901 per uno dei primi veicoli della zona. Dopo essere stato utilizzato nel film, è stato successivamente trasferito ad altre autovetture Rolls-Royce, dopo il suo debutto sul grande schermo.

Prima del suo ruolo nel film, questa Phantom III era stato originariamente commissionata per Huttleston Rogers Broughton, nato in America, che si stabilì in Inghilterra e divenne il primo Lord Fairhaven dell’Abbazia di Anglesey. Sfidando le convenzioni dell’epoca, fu dipinta quasi interamente di nero, compresi tutti gli alloggiamenti dei fari, i paraurti, i dischi delle ruote e persino il bordo dello specchietto retrovisore. La carrozzeria era dotata di una linea bianca, che metteva in risalto i lati e la parte superiore del cofano, mentre gli otturatori cromati del radiatore erano stati sabbiati per ottenere una finitura più tenue. La strumentazione comprendeva misure imperiali e metriche, come quelle che Lord Fairhaven avrebbe utilizzato sulle strade della Gran Bretagna e dell’Europa continentale. La caratteristica finitura bicolore gialla e nera dell’auto è stata poi applicata per la sua apparizione in Goldfinger.