Il City Transformer CT-2 è un rivoluzionario veicolo elettrico a due posti progettato per trasformare l’esperienza di guida nelle città. Questa seconda generazione dell’auto è stata presentata al Salone Auto di Torino, dove ha attirato l’attenzione grazie alla sua capacità unica di modificare la larghezza per adattarsi alle diverse condizioni del traffico urbano.

Le principali caratteristiche

Con una lunghezza di soli 2,5 metri, il City Transformer CT-2 combina un design moderno con una funzionalità incredibile. Il vano di carico da 450 litri offre spazio sufficiente per le esigenze quotidiane, rendendolo perfetto sia per la mobilità personale che per l’uso professionale. La caratteristica più innovativa del CT-2 è la sua carreggiata allargabile: grazie a un telaio speciale, l’auto può passare da una larghezza di 1 metro nella modalità City, che consente di viaggiare fino a 40 km/h, a 1,3 metri nella modalità Performance, raggiungendo una velocità massima di 90 km/h.

Questa trasformazione non solo facilita la guida e il parcheggio nelle città congestionate, ma migliora anche la stabilità e la sicurezza quando si guida a velocità più elevate. Il CT-2 è alimentato da un powertrain 100% elettrico con una batteria LFP che garantisce fino a 180 km di autonomia con una singola carica, offrendo un’esperienza di guida sostenibile ed economica.

Disponibilità e prezzo del City Transformer CT-2

Il lancio commerciale del City Transformer CT-2 è previsto per l’ultimo trimestre del 2026, quando sarà disponibile sui principali mercati europei. Verranno proposte due versioni: una per passeggeri, con sedili disposti in linea, e una variante Cargo, ideale per chi necessita di maggiore spazio di carico grazie alla configurazione monoposto.

Il prezzo finale del CT-2 è di 16.000 euro, e il veicolo è già preordinabile con un deposito rimborsabile di 150 euro tramite il sito ufficiale. Questo innovativo veicolo rappresenta un passo avanti verso una mobilità urbana più flessibile e sostenibile, adattandosi perfettamente alle esigenze di chi vive e lavora in città. Il City Transformer CT-2 non è solo un’auto, ma un nuovo modo di pensare la mobilità urbana, capace di offrire comfort, sicurezza e un’inedita flessibilità su quattro ruote.