Fiat E-Ducato Cargo Box debutta all’IAA Transportation 2024

All’IAA Transportation 2024 di Hannover, la grande fiera europea di veicoli commerciali e industriali, FIAT Professional presenterà l’E-Ducato Cargo Box, un grande furgone con un’eccezionale capacità di carico e un interno spazioso senza compromessi, che farà la sua prima mondiale come esempio perfetto del nuovo programma di conversione e personalizzazione FIAT Professional CustomFit.

Prodotto in Italia

Il Fiat Professional E-Ducato Cargo Box, prodotto al 100% nello stabilimento produttivo all’avanguardia di Atessa in Italia, è una testimonianza dell’impegno del marchio per la qualità e la precisione. Con il progetto FIAT Professional CustomFit e mantenendo l’intero processo di trasformazione internamente, il marchio assicura un’attenzione meticolosa ai dettagli in ogni fase. Questo approccio garantisce che ogni veicolo soddisfi le esigenze uniche del cliente, assicurando che le aziende ricevano un veicolo perfettamente su misura per le loro esigenze operative.

Insieme al Cargo Box, disponibile da ottobre 2024, questo approccio offre una gamma versatile di opzioni di conversione su misura per le diverse esigenze di varie aziende. Queste includono per una flessibilità ancora maggiore, il ribaltabile trilaterale 3-Way che consente il ribaltamento in tre direzioni diverse, soddisfacendo le esigenze di diversi ambienti di lavoro, a breve disponibile. La configurazione Crew Van ospita passeggeri aggiuntivi mantenendo ampio spazio di carico, rendendolo una scelta eccellente per i team in movimento.

Che acquistino online o tramite i canali di vendita al dettaglio tradizionali, i clienti beneficiano anche di un processo incredibilmente semplificato. Il modello di produzione completamente integrato consente una gestione precisa dell’inventario e cicli di produzione più rapidi, con conseguenti tempi di consegna notevolmente brevi. Questa efficienza significa che i clienti possono ricevere i loro veicoli molto prima rispetto ai metodi di produzione tradizionali, il tutto godendo della qualità e dell’affidabilità eccezionale per cui FIAT Professional è riconosciuta.

Fiat E-Ducato: le specifiche

L’E-Ducato Cargo Box esposto allo stand di Hannover offre un volume di carico importante di 18,3 m³, completato da un interno spazioso con dimensioni di 4.230 mm di lunghezza, 2.032 mm di larghezza e 2.150 mm di altezza. È costruito sulla versione Battery Electric Chassis Cab, che eroga 410 Nm di coppia massima e una potenza di 200 kW (270 CV), abbinata a una batteria da 110 kWh, rendendolo un veicolo elettrico altamente capace ed efficiente. Inoltre, per i clienti che necessitano di spazio di carico extra, sarà disponibile anche nella configurazione L4, che espande il volume di carico fino a 20,5 m³ con una lunghezza interna di 4.500 mm e un’altezza di 2.300 mm. Entrambe le versioni saranno offerte nelle versione BEV e Diesel, con configurazioni da 140 CV e 180 CV con trasmissioni sia manuali che automatiche, offrendo la massima flessibilità ai clienti.

Oltre alle porte posteriori a battente standard, sarà disponibile anche una porta posteriore con portellone posteriore come versione alternativa. I cassoni di carico standard sono dotati di elementi quali la protezione antiscivolo del pavimento in legno, battiscopa in alluminio, una luce di rilevamento automatico del soffitto e un profilo imbottito 2 in 1 per fissare saldamente gli oggetti all’interno. È disponibile un’ampia gamma di caratteristiche opzionali per personalizzare ulteriormente il veicolo in modo da soddisfare le diverse missioni e gli utilizzi dei cassoni di carico.

Queste opzioni includono un ampio vano portaoggetti sopra la cabina per spazio aggiuntivo (+1,5 m³), ​​una porta laterale e una sponda idraulica per le versioni con porte a battente.

Motore Multijet

Tra le recenti innovazioni introdotte da FIAT Professional ci sono il nuovo motore MultiJet 4.0 e l’avanzato cambio automatico AT8 a 8 velocità, ora disponibile sul Ducato. Il motore MultiJet 4.0, rinomato per la sua affidabilità, eroga un elevato valore di coppia di 450 Nm, rendendolo il migliore della sua categoria per i grandi furgoni a trazione anteriore. Il suo avanzato sistema di ricircolo dei gas di scarico a doppio circuito non solo aumenta l’affidabilità e le prestazioni, ma riduce anche significativamente le emissioni. Il cambio AT8 migliora ulteriormente l’efficienza del veicolo e riduce le emissioni di CO2 fino al 10% rispetto alla precedente versione automatica. Questa combinazione di tecnologia all’avanguardia per motore e trasmissione sottolinea l’impegno di FIAT Professional nel fornire prestazioni superiori con un impatto ambientale ridotto.