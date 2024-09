Il produttore tedesco di auto di lusso BMW ha lanciato una campagna di branding innovativa per mettere in evidenza la sua crescente gamma di veicoli completamente elettrici, che include modelli come i4, i5, i7, iX1, iX2, iX3 e iX. La campagna multicanale si concentra sui valori distintivi di BMW: performance dinamiche, tecnologie all’avanguardia, design inconfondibile e un comfort di guida eccezionale.

Punto centrale della campagna è uno spot televisivo di 30 secondi, distribuito globalmente sui canali social di BMW, come YouTube e Instagram, e supportato da investimenti pubblicitari nei vari mercati. Lo spot invita gli spettatori a esplorare l’essenza del marchio BMW attraverso un viaggio emozionale che abbraccia le sue radici nelle competizioni motoristiche, il suo linguaggio di design unico e il passaggio verso la mobilità sostenibile. La colonna sonora è affidata al singolo “Beautiful Things” di Benson Boone, che con oltre 1,3 miliardi di stream su Spotify e un successo virale su TikTok, amplifica il pathos dello spot.

Oltre al video principale, la campagna è arricchita da contenuti aggiuntivi, tra cui cinque reel dedicati ai pilastri del marchio: Performance, Tradizione, Innovazione, Motorsport e Comunità. Ulteriori reel sui social media raccontano storie ispiratrici legate ai modelli elettrici di BMW, enfatizzando l’esperienza di guida unica che il marchio offre.

“Celebriamo l’anima del nostro marchio con una campagna emozionale che esprime ciò che ci rende unici fin dalla nostra fondazione e che ritroviamo anche nei nostri veicoli elettrici,” spiega Bernd Körber, Senior Vice President BMW Brand and Product Management. “I nostri clienti sono il cuore di BMW e sperimentano il piacere di guida in ogni nostro modello.”

La campagna include anche quasi 40 immagini fotografiche che mostrano i modelli elettrici in scenari naturali spettacolari, valorizzati da una luce atmosferica che esalta i dettagli e crea un senso di accessibilità unico. Gli scatti rappresentano le caratteristiche distintive dei veicoli, come la verniciatura bicolore della BMW i7, e includono immagini di gruppo che mettono in risalto la varietà e la versatilità della gamma elettrica di BMW.