In occasione del suo 65° anniversario, Mini trasforma la House of BMW in via Montenapoleone in un tributo al passato e al futuro del brand

Mini festeggia 65 anni approdando nell’iconica via Montenapoleone a Milano, una delle vetrine mondiali per il lusso, la moda e il design. Dal 10 al 27 settembre, l’esclusiva House of BMW al numero 12 diventa la “House of Mini”, un evento unico per celebrare la storia, l’evoluzione e il futuro di un’auto che ha segnato intere generazioni. Nata nel 1959 dalla creatività di Alec Issigonis e reinterpretata dal Gruppo BMW nel 2001, Mini rappresenta molto più di un semplice veicolo: è un simbolo di stile, innovazione e unione tra passato e futuro.

La House of Mini offre un percorso espositivo che attraversa i decenni, raccontando come il brand abbia saputo mantenere intatta la sua essenza pur rinnovandosi continuamente. Da icona di design a protagonista della cultura pop, Mini ha attraversato due secoli, affascinando celebrità e definendo stili di vita. I visitatori possono immergersi in un viaggio nel tempo che ripercorre la storia dell’auto, dalla prima Mini fino ai modelli più recenti, mantenendo sempre quell’equilibrio unico tra tradizione e innovazione.

Mini festeggia 65 anni, una storia di successo

Mini ha iniziato la sua avventura come una risposta rivoluzionaria alle esigenze di mobilità degli anni ’60. Il modello originale, compatto ma spazioso, conquistò rapidamente il cuore degli automobilisti, diventando una scelta di stile oltre che di praticità. Nel 2001, il marchio è stato rilanciato dal Gruppo BMW, portando avanti la visione originaria ma arricchendola di nuove tecnologie e design all’avanguardia.

Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, ha sottolineato come Mini abbia saputo attrarre una clientela giovane e dinamica, ampliando il target del gruppo. “Mini è tornata ad essere un’icona di stile, moda e glamour, proprio come avvenuto con il modello originale di Issigonis,” ha dichiarato Di Silvestre. Guardando al futuro, l’obiettivo rimane chiaro: mantenere l’iconicità del brand proiettandolo verso nuove sfide, senza mai perdere il legame con le sue radici.

Un evento per celebrare il passato

L’evento in via Montenapoleone rappresenta non solo una celebrazione della storia di Mini, ma anche un’occasione per presentare le novità della gamma, inclusa la nuova Mini Aceman. Questo innovativo crossover a cinque porte, completamente elettrico, combina dimensioni compatte con un design moderno e uno spazio interno ottimizzato, incarnando la direzione del brand verso una mobilità più sostenibile.

Durante la prima settimana, i visitatori potranno ammirare due modelli simbolo dell’eredità e dell’evoluzione del marchio: la storica Morris Mini-Cooper S Works Rally del 1965 e la nuova Mini Cooper 2024. A partire dal 16 settembre, l’attenzione si sposterà sulla Aceman, in mostra nel cortile della House of Mini, segnando un nuovo capitolo nella storia del brand.

Parallelamente all’evento, Mini lancia una speciale campagna di comunicazione, affidata alla voce di Max Corona, autore del popolare podcast “Storie di Brand.” Nel nuovo episodio intitolato “Oltre l’Impossibile,” Corona ripercorre la storia di Mini, dalla sua nascita nel 1959 fino a diventare un simbolo globale di stile e performance.