Nel 1984, Peugeot vive un periodo di grande trasformazione con il lancio delle 205 GTI e Turbo 16, due auto che ridefiniscono l’identità sportiva del marchio francese. Basate sulla neonata 205, destinata a diventare un bestseller, queste vetture sono state progettate per conquistare il cuore degli appassionati di auto sportive e rivoluzionare il motorsport.

In pochi mesi, la 205 si impone su tutti i mercati, conquistando un pubblico trasversale: dai giovani dinamici alle signore eleganti, dai professionisti agli artigiani. Con l’arrivo della GTI, Peugeot abbatte l’ultimo baluardo, conquistando anche i più esigenti appassionati di guida sportiva. Nel frattempo, la mostruosa Turbo 16, con motore centrale e trazione integrale, inizia a scrivere una nuova pagina nel Campionato del Mondo Rally, dove trionferà nel 1985 e 1986.

Peugeot Quasar, 600 CV estremi

Durante la stagione 1984, la Peugeot 205 Turbo 16 entra nel campionato mondiale Rally a metà calendario. Nonostante l’ingresso tardivo, dimostra subito il suo potenziale, battagliando con i giganti del motorsport. Tuttavia, mentre la Turbo 16 inizia a farsi strada tra i rivali, i tecnici di Peugeot Sport guardano già oltre, progettando la Quasar, un prototipo avveniristico concepito per correre a partire dal 1987.

La Peugeot Quasar, assemblata nello stabilimento PSA di La Garenne, prende il nome dal fenomeno astronomico che emette immense quantità di energia, un chiaro simbolo delle sue prestazioni estreme. Presentata per la prima volta al pubblico al Salone di Parigi, la vettura monta lo stesso telaio e meccanica della 205 Turbo 16, con trazione integrale e una potenza stimata di 600 cavalli. La carrozzeria scenografica, con portiere a forbice realizzate in fibra di carbonio e kevlar, è frutto del lavoro del designer Gérard Welter, mentre gli interni futuristici, con computer di bordo e sistema multimediale, sono firmati da Paul Bracq.

Un prototipo che resta un sogno

Nonostante le somiglianze tecniche con la 205 Turbo 16, la Quasar si distingue nettamente per la sua estetica avveniristica e le soluzioni tecnologiche avanzate, rappresentando un balzo in avanti nel design automobilistico. Tuttavia, il cambio dei regolamenti del Campionato del Mondo Rally stravolge i piani di Peugeot, portando alla cancellazione di tutti i progetti di sviluppo per le vetture più estreme. La Quasar, nata per gareggiare, non vedrà mai il via di una competizione ufficiale.

L’unico esemplare prodotto della Quasar rimane un affascinante testimone di un’epoca di creatività e innovazione nel motorsport. Oggi è custodito al Musée de l’Aventure Peugeot di Sochaux, dove racconta ai visitatori una storia di sogni infranti e ambizioni mai realizzate, ricordando a tutti uno dei periodi più entusiasmanti nella storia della casa francese e del rally mondiale.