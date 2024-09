Da oltre trent’anni, John Hennessey si è affermato in Texas come uno dei tuner più celebri al mondo, trasformando supercar e pick-up americani in autentici bolidi su strada. Dopo aver raggiunto il successo come costruttore con la Venom F5, un’hypercar capace di puntare a velocità superiori ai 500 km/h, Hennessey ha deciso di spingersi oltre. La sua ultima creazione, la Hennessey Venom F5-M Roadster, è un’esclusiva hypercar con cambio manuale, che vanta 1.842 CV ed è destinata a diventare l’auto manuale più potente mai realizzata.

Con soli 12 esemplari prodotti, tutti già venduti a un prezzo base di 2,65 milioni di dollari (circa 2,4 milioni di euro), la Venom F5-M Roadster rappresenta un gioiello di ingegneria e design. Il nome “F5-M” sottolinea la presenza del cambio manuale a 6 rapporti, un’eccezione nel panorama delle hypercar moderne. Questa particolarità la distingue visivamente dalla Venom F5 Roadster con cambio semiautomatico, grazie a una pinna dorsale che si estende per 1,4 metri dalla presa d’aria superiore fino allo spoiler posteriore.

All’interno, la Venom F5-M Roadster sfoggia una console centrale ridisegnata, caratterizzata da una leva del cambio in alluminio con pomello in fibra di carbonio e una griglia selettiva sempre in alluminio ricavato dal pieno. La connessione meccanica tra la leva e la scatola del cambio promette un’esperienza di guida pura e coinvolgente, che risponde alle esigenze degli appassionati più esigenti.

La livrea dell’auto è arricchita da una striscia centrale colorata con doppia linea a contrasto che percorre tutta la carrozzeria, creando un richiamo visivo che si estende fino all’abitacolo. A livello tecnico, il motore V8 biturbo Fury da 6,6 litri è stato rimappato da Brian Jones, vicepresidente del reparto ingegneria di Hennessey Performance, per ottimizzare la risposta e la potenza erogata con la trasmissione manuale.

Tutta la potenza è trasferita alle ruote posteriori, garantendo un’accelerazione devastante. La Venom F5-M Roadster segna un nuovo capitolo per Hennessey, che già nel 2016 aveva stabilito un record con la Venom GT Spyder, ancora oggi la spider manuale più veloce al mondo con i suoi 427,4 km/h.