La Renault R17 torna a far sognare gli appassionati grazie a un restomod elettrico progettato in collaborazione con il celebre designer Ora-Ïto. Ribattezzata E17, questa versione elettrica reinterpreta in chiave moderna la leggendaria coupé degli anni ’70. L’unico esemplare di questo capolavoro di design e innovazione sarà svelato al Salone di Parigi a ottobre, attirando l’attenzione di appassionati di auto e design.

Renault R17 Elettrica, ci sono 270 cavalli

Lanciata originariamente nel 1971, la Renault R17 si evolve con un motore elettrico da 270 CV e trazione posteriore, fondendo il fascino vintage con la tecnologia del futuro. Il team Renault e Ora-Ïto hanno sapientemente reinterpretato le linee iconiche della coupé, mantenendo le proporzioni classiche ma con un tocco contemporaneo e audace.

La scocca in fibra di carbonio assicura leggerezza e robustezza, mentre l’allargamento della vettura di 17 cm le conferisce un aspetto muscoloso e aggressivo. I fari circolari sono stati sostituiti da eleganti luci rettangolari, e i fanali posteriori formano ora una distintiva fascia LED, mantenendo lo spirito della R17 ma adattandola ai gusti moderni. La speciale vernice Brun Galactique, sviluppata per questo progetto, dona alla coupé un look raffinato e futuristico.

E dentro com’è?

Gli interni della Renault R17 Elettrica combinano omaggi al passato con un forte accento sulla modernità: gli strumenti analogici della R17 sono stati rimpiazzati da display digitali dallo stile rétro, offrendo un mix perfetto di estetica vintage e funzionalità contemporanee. La plancia orizzontale, dal design minimalista, integra un avanzato sistema di infotainment che sostituisce l’autoradio originale, rendendo la Renault E17 un’auto capace di proiettare il fascino del passato verso l’innovazione del futuro.