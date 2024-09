Cupra Terramar, il nuovo SUV dal taglio sportivo

Presentata la nuova Cupra Terramar, innovativo SUV che si distingue per sportività e audacia, oltre che per i tanti motori a disposizione

Cupra prosegue nella sua crescita, che è inarrestabile a partire da quel 2018 durante il quale si è resa indipendente da Seat. Da allora il marchio iberico si è ritagliato un ruolo preciso all’interno del mercato, nel segno della sportività. Ritornando a sei anni fa, tutto quanto era nato intorno all’autodromo Terramar di Barcellona, impianto storico fondato nel 1922, mentre oggi Cupra festeggia le oltre 700.000 unità prodotte. A margine di questo successo arriva il lancio di un nuovo prodotto che omaggia le origini: la Cupra Terramar. Quest’ultimo è un C-SUV con prezzi a partire da 42.250 euro.

Il design sportivo di Cupra Terramar

La sportività è sinonimo del marchio Cupra, come ci hanno dimostrato le precedenti creature: da Formentor a Born, passando per Tavascan e Leon. Ovviamente, questo aspetto è presente anche sulla nuova Terramar che si presenta in scena con una silhouette muscolosa. Immancabile la firma a tre triangoli insieme ai fari Matrix LED Ultra, con tecnologia ad alta definizione. Lateralmente si nota la sagoma massiccia del veicolo, con linea di cintura alta e tetto spiovente, mentre al posteriore a rubare la scena è il logo Cupra integrato nel portellone e illuminato.

La Cupra Terramar sarà disponibile in nove colori esterni, tra i quali spiccano due opzioni opache: Century Bronze Matt ed Enceladus Grey Matt, e la Dark Void, ispirata al colore al plasma della showcar DarkRebel.

Interni moderni ed ecologici

L’abitacolo della Cupra Terramar è contraddistinto da una precisa modernità e da un bel carico di sostenibilità, poiché i sedili possiedono nelle aree centrali un tessuto creato al 100% da filato SEAQUAL riciclato, oltre che da Dinamica con almeno il 73% di tessuto riciclato, o pelle che utilizza un processo di concia vegetale. Immancabile la digitalizzazione, che è parte integrante della vita all’interno dell’auto, con un HMI di nuova concezione implementato nel cockpit digitale, così come nel sistema di infotainment da 12,9″ con uno slider retroilluminato.

Cupra prosegue nella sua collaborazione con gli esperti audio di Sennheiser mobility, integrando un sistema audio ad alta fedeltà a 12 altoparlanti. Infine, a livello di spazio la Terramar si rivale abbastanza pragmatica, grazie alla possibilità di far scorrere i sedili posteriori per aumentare la capacità del bagagliaio da 508 a 602 litri mantenendo i cinque posti a sedere in abitacolo.

I motori di Cupra Terramar

La Cupra Terramar fornisce più di un’alternativa ai propri clienti, poiché le motorizzazioni spaziano dai più classici propulsori a combustione fino agli elettrificati con cinque diversi soluzioni in tre tecnologie: TSI (benzina); eTSI (mild hybrid); e-Hybrid (ibridi plug-in).

Le potenze spaziano da 150 CV a 272 CV. La versione e-Hybrid è quella più performante, poiché coniuga un motore 1.5 TSI con un’unità elettrica abbinata a un grande pacco batterie dalla capacità di 19,7 kWh (netti). Tutto questo si traduce nella possibilità per la Terramar di percorrere più di 100 km in modalità elettrica con una sola carica di batteria. Infine, la ricarica rapida avviene fino a 50 kW in corrente continua mentre la ricarica casalinga, utilizzando una wallbox, avviene fino a 11 kW.

La produzione

Progettata e sviluppata a Barcellona, ​​la Cupra Terramar sarà prodotta nello stabilimento Audi di Györ in Ungheria. Le consegne inizieranno durante l’ultimo trimestre di quest’anno.