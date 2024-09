Lotus propone una flotta completa per professionisti e aziende

Per le aziende e i professionisti italiani, Lotus propone tutta la sua gamma in versione flotta, dalle sportive ai SUV ad alte prestazioni

Professionisti e imprese solitamente scelgono automobili che siano comode, affidabili e pragmatiche. Talvolta la sostanza sopravanza altre indubbie qualità. Quando, però, si alza l’asticella e planiamo nel mondo dei top manager si ricercano anche lusso e prestigio. In fondo l’automobile, da sempre, è anche uno status symbol. Ed è qui che entra in gioco Lotus, la realtà britannica creata da quel genio di Colin Chapman che, fin dal 1948, è espressione di audace sportività. Oggi, però, la partita si gioca su vari campi, compresa quella delle flotte per professionisti e imprese. A tal proposito, Lotus Italia ha scelto come Responsabile Flotte/B2b Michael Siard, il quale ha raccontato il cambiamento di pelle del marchio e l’espansione in settori fino a poco tempo fa inesplorati.

Le sfide intraprese da Lotus

Lotus si sta adattando a un mondo della mobilità in continuo cambiamento, cercando di ritagliarsi un ruolo cardine anche fra le automobili elettriche, che sono il presente e il futuro delle quattro ruote. A proposito di questo mutamento, Siard ha dichiarato: “Lotus è un marchio glorioso proiettato nel futuro dell’auto. Sono passati 76 anni da quando Colin Chapman ha realizzato il primo modello del marchio e nonostante l’età non smettiamo mai di innovare, soprattutto per quanto riguarda le motorizzazioni elettriche in grado di garantire elevate prestazioni. Negli anni Lotus ha mantenuto la sua sportività e grazie a importanti investimenti abbiamo affiancato agli storici modelli sportivi anche un Suv e una berlina GT con motorizzazioni full eletric. Questo è anche stato possibile perché dal 2017 facciamo parte del gruppo Geely, holding cinese che controlla anche altri storici brand europei come Volvo e Polestar”.

Proiettando il proprio sguardo sul domani, Siard ha le idee chiare: “Sulla base di quanto sto già osservando sugli altri mercati europei il futuro della mobilità passa per l’auto elettrica. Una tendenza dettata sia dalla maggiore sensibilità ai temi della sostenibilità da parte delle aziende impegnate nella riduzione delle emissioni di CO2 sia dal maggior peso della digitalizzazione che rende le auto più sicure e interconnesse con l’ambiente circostante. Grazie alla sua storia e agli importanti investimenti che stiamo affrontando, Lotus vuole avere un ruolo di primo piano in questo scenario”.

La gamma Lotus destinata ai professionisti italiani

Poc’anzi abbiamo anticipato la possibilità da parte di professionisti e imprese di dotarsi dei veicoli a marchio Lotus. Questa affascinante chance è rivolta anche ai clienti italiani, come ha raccontato con dovizia di particolari Michael Siard: “L’intera gamma Lotus è a disposizione delle aziende e dei professionisti italiani. In questo modo il cliente può scegliere l’auto perfetta per ogni situazione professionale, dal modello più sportivo fino al Suv e alla berlina GT. Il modello che ha riscontrato maggiore successo in questi mercato è Eletre, l’Hyper-Suv che coniuga sportività e lifestyle ed appartiene al cosiddetto segmento E”.

“Eletre è un modello full eletric versatile – continua Siard – che abbina un temperamento sportivo a contenuti eleganti con molto spazio per i passeggeri. Inoltre, grazie alla tecnologia ultra-veloce a 800 volt, la batteria da 112 kWh si ricarica all’80% in soli 20 minuti e garantisce un’autonomia sino a 600 chilometri. Prestazioni adatte quindi a coloro che cercano il massimo per un’auto da utilizzare per lavoro tutti i giorni. Ma non ci fermeremo qui, abbiamo in programma di arricchire ulteriormente la gamma nel prossimo futuro”.

Le formule di noleggio pensate per l’Italia

Dunque, l’idea di poter avere in azienda ogni veicolo attualmente in commercio da parte di Lotus potrebbe far felice più di un professionista operante in Italia. Ovviamente ci sono delle formule di finanziamento e di leasing ben specifiche, che sempre Siard ha spiegato: “Per le nostre autovetture abbiamo previsto formule di finanziamento in leasing particolarmente adatte per le partite Iva e di noleggio a lungo termine per le flotte aziendali con un canone mensile che comprende tutte le spese dell’auto. Al di là della formula utilizzata quello che fa la vera differenza è l’elevato livello di assistenza che offriamo grazie alla nostra rete di concessionarie e centri di assistenza in grado di rispondere a tutte le specifiche richieste dei nostri clienti”.

La rete attualmente conta su concessionari ufficiali dislocati in alcuni dei più importanti centri a livello nazionale, ma non è tutto: “Attualmente in Italia siamo presenti – racconta Siard – con una rete di 8 concessionari ufficiali nelle principali città: Milano, Novara, Torino, Bergamo, Padova, Firenze, Roma e Bari che coprono tutto il territorio nazionale. Quello che li accomuna è la massima attenzione per il cliente garantendo un servizio di eccellenza in linea con l’importanza del marchio. Per la commercializzazione dei nostri modelli abbiamo siglato anche degli accordi con i principali broker di settore e con i big player del renting”.