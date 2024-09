XPeng AeroHT, la divisione di mobilità aerea di XPeng, ha presentato il “Land Aircraft Carrier”, un innovativo veicolo modulare che promette di trasformare il trasporto urbano. Questo progetto ambizioso combina l’efficienza di un’auto elettrica con la versatilità di un modulo eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing), consentendo agli utenti di spostarsi agilmente tra strada e cielo. Il veicolo, dotato di un modulo di volo separabile, rappresenta un passo avanti significativo nel settore della mobilità aerea.

Durante una presentazione in streaming, Zhao Deli, fondatore e presidente di XPeng AeroHT, ha mostrato il prototipo e ha delineato i piani per il futuro: l’obiettivo è iniziare i preordini entro la fine del 2024 e avviare la produzione di massa nel 2026. Con un prezzo stimato intorno ai 280.000 dollari (circa 253.000 euro), il “Land Aircraft Carrier” si colloca in una fascia di mercato premium ma accessibile, data la portata innovativa del prodotto.

Un momento cruciale per il progetto sarà il Zhuhai Airshow, previsto dal 12 al 17 novembre 2024, durante il quale AeroHT effettuerà la prima dimostrazione pubblica con equipaggio del veicolo. Successivamente, il prototipo sarà esposto al Salone dell’Auto di Guangzhou, consolidando ulteriormente l’immagine del veicolo come pioniere della mobilità del futuro.

A supporto di questa ambiziosa visione, AeroHT sta costruendo un nuovo stabilimento a Guangzhou. L’inizio della produzione è previsto per il 31 luglio 2025, con una capacità produttiva di oltre 10.000 unità eVTOL all’anno, posizionando l’azienda come un potenziale leader globale nel settore.

Il progetto ha già ottenuto la certificazione di aeronavigabilità dall’Amministrazione dell’aviazione civile della Cina centrale e meridionale (CAAC), un passo fondamentale verso la commercializzazione su larga scala. Dal punto di vista finanziario, AeroHT ha raccolto 150 milioni di dollari con un round di finanziamento di serie B1, seguito da un round B2 per supportare ulteriormente la costruzione degli impianti.

Il “Land Aircraft Carrier” rappresenta un’evoluzione rispetto ai precedenti modelli di AeroHT, come l’X2 e l’X3, offrendo una flessibilità senza precedenti. Con questo veicolo, XPeng AeroHT si posiziona all’avanguardia nella corsa alla mobilità aerea urbana, con l’obiettivo di trasformare radicalmente il modo di muoversi nelle città del futuro.