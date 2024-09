Nel 1973, Toyota ha conquistato la sua prima vittoria nel mondiale Rally con la leggendaria Corolla Coupé Rally Car. A cinquantuno anni da quel trionfo, la casa automobilistica giapponese celebra il suo storico successo con la Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition, un’edizione speciale realizzata in soli 51 esemplari, disponibili esclusivamente per il mercato italiano. Questa versione unica rende omaggio al passato glorioso di Toyota nei rally e al reparto corse che oggi segue le attività motorsport del marchio in Italia.

Come cambia questa Toyota GR Yaris

La Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition si distingue per un look che richiama la celebre livrea della Corolla Coupé del 1973, reinterpretata per adattarsi alle linee moderne della compatta sportiva. Tra i dettagli più significativi spiccano i cerchi in lega forgiati con finitura Heritage Gold e il badge esclusivo, creato appositamente per questa edizione. All’interno, ogni vettura è numerata con una placca progressiva che certifica l’autenticità del modello, rendendo ogni esemplare unico e collezionabile.

Dal punto di vista tecnico, la GR Yaris TGR Italy Limited Edition mantiene il motore e la meccanica della versione standard, ma sarà disponibile solo con la trasmissione automatica DAT-8 e il pacchetto Tech Pack, che include sensori di parcheggio, monitoraggio dell’angolo cieco e frenata d’emergenza in retromarcia. Per esaltare le prestazioni su strada, è equipaggiata di serie con pneumatici sportivi semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R, ideali per chi cerca il massimo grip e precisione di guida.

Disponibilità e prezzi

Questa edizione esclusiva sarà venduta solo online sul sito ufficiale Toyota a partire dal 9 settembre, al prezzo di 67.500 euro. Le prime consegne sono previste entro la fine del 2024. Durante la fase di registrazione, gli acquirenti potranno bloccare il loro esemplare versando una caparra di 2.500 euro e selezionando il concessionario Gazoo Garage più vicino per il ritiro. Oltre alla vettura, l’acquisto include un’esperienza immersiva nel mondo Toyota Gazoo Racing: un test ride con la versione da gara, due pass VIP per la stagione 2025 del TGR Italy, un telo copriauto personalizzato e abbigliamento sportivo Gazoo Racing.