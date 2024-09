Ferrari 296 GTB, ecco la spettacolare edizione firmata Novitec

N-LARGO, questa è l’etichetta di una spettacolare versione per la Ferrari 296 GTB presentata da NOVITEC, il principale specialista mondiale per le auto sportive di Maranello. La vettura ad altissime performance sarà costruita in un’edizione limitata di soli 15 veicoli. L’aggiornamento della carrozzeria NOVITEC, creato dal designer Vittorio Strosek, colpisce per l’entusiasmante combinazione di stile ed efficienza aerodinamica. È realizzata in carbonio leggero ma ad alta resistenza. I parafanghi della N-LARGO aggiungono sei centimetri alla larghezza della coupé nella parte anteriore e addirittura 12 centimetri all’asse posteriore.

Le ruote high-tech abbinate sono state realizzate su misura in collaborazione con lo specialista americano Vossen. Queste varianti personalizzate dei cerchi NOVITEC NF11 NL sono montate in una combinazione sfalsata di 21 e 22 pollici sull’asse anteriore e posteriore e sottolineano la forma a cuneo della vettura sportiva.

Le ulteriori specifiche della Ferrari 296 GTB by NOVITEC

Altre caratteristiche dinamiche sono le sospensioni ribassate e l’upgrade della potenza firmato da NOVITEC a 638 kW/868 CV. Su richiesta del cliente, NOVITEC può anche adattare l’abitacolo ai desideri personali del proprietario. I nuovi pannelli posteriori, per i quali sono stati prodotti parafanghi interni di precisione, offrono spazio alle ruote NOVITEC NF11 NL, sviluppate da Vossen su misura per la N-LARGO. I cerchi sono realizzati con tecnologie di forgiatura all’avanguardia e processi di lavorazione CNC. La versione widebody ospita cerchi di dimensioni 12,5Jx22, con un canale della ruota estremamente concavo e cinque intricate razze gemelle che si estendono fino al cerchio esterno. Su di essi sono montati pneumatici ad alte prestazioni della misura 335/25 ZR 22.

Per conferire alla vettura anche un assetto più ampio nella parte anteriore ed enfatizzare la forma a clessidra della vettura sportiva, i parafanghi anteriori sono stati sostituiti con quelli N-LARGO realizzati su misura che aggiungono sei centimetri alla larghezza della biposto all’asse anteriore. Sotto i nuovi passaruota girano ruote di dimensioni 9,5Jx21 con pneumatici 255/30 ZR 21. La parte superiore dei parafanghi anteriori presenta tre fessure integrate, simili a lamelle, che aiutano a sfogare l’aria riscaldata dai freni dai pozzetti delle ruote il più rapidamente possibile. Questi e molti altri componenti sono disponibili anche con una finitura in carbonio a vista, come nel caso del veicolo qui raffigurato.

I nuovi parafanghi dell’asse posteriore presentano aperture di ventilazione più ampie per il vano motore e condotti d’aria più grandi per i freni. I pannelli laterali N-LARGO assicurano un flusso d’aria regolare tra i parafanghi anteriori e posteriori più ampi. Altre caratteristiche interessanti sulle fiancate dell’auto sportiva ibrida sono gli specchietti laterali NOVITEC in carbonio a vista.

Ulteriori richiami stilistici

Il volto entusiasmante della vettura a motore centrale ad alta potenza è caratterizzato dalla fascia anteriore N-LARGO. Non solo si collega perfettamente ai parafanghi anteriori più larghi, ma aumenta anche la stabilità di guida alle alte velocità in concerto con lo spoiler anteriore in carbonio a vista. Un’altra caratteristica speciale di NOVITEC è il coperchio del bagagliaio personalizzato con condotti d’aria integrati che utilizzano il flusso d’aria per generare ulteriore deportanza sull’asse anteriore.

NOVITEC aggiorna il posteriore con un diffusore e l’alettone posteriore in carbonio a vista N-LARGO. I clienti possono anche optare per una copertura in carbonio a vista per l’ala posteriore retrattile di serie o per uno spoiler a coda d’anatra NOVITEC al posto dell’ala N-LARGO. La pannellatura in carbonio a vista per il vano motore completa il look da corsa. Per completare l’aspetto sorprendente della N-LARGO e migliorare ulteriormente la maneggevolezza dinamica, NOVITEC abbassa l’altezza di marcia del veicolo di 35 millimetri per mezzo di speciali molle sportive. Le rampe ripide come quelle dei parcheggi o i dossi sulla strada sono più facili da superare con il sistema di sollevamento anteriore opzionale. La regolazione idraulica dell’altezza solleva l’asse anteriore di circa 40 millimetri premendo un pulsante. L’avantreno torna alla posizione normale con un’altra pressione del pulsante o automaticamente a 80 km/h.

Le migliorie tecniche

Gli ingressi del turbo ad alto flusso, i catalizzatori metallici a 100 celle e l’impianto di scarico ad alte prestazioni NOVITEC, disponibile in varie specifiche, assicurano congiuntamente lo scambio di gas ottimizzato del motore a combustione. Queste modifiche aumentano la potenza del sistema della vettura sportiva di 38 cavalli, portandola a 638 kW / 868 CV. Gli impianti di scarico realizzati su misura per il V6 biturbo sono riconoscibili dai due terminali NOVITEC con un diametro di 102 millimetri. Sono integrati nella parte posteriore grazie a un inserto in rete metallica personalizzato, che aiuta anche a sfogare più velocemente l’aria riscaldata dal vano motore. I terminali sono disponibili in diverse versioni e, a scelta, sono dotati di un anello in carbonio.

Gli scarichi NOVITEC sono realizzati in acciaio inossidabile o in INCONEL particolarmente leggero, una lega high-tech utilizzata anche nelle gare di Formula 1. Tutti gli impianti di scarico sportivi affascinano con la loro semplicità. Tutti gli impianti di scarico sportivi entusiasmano con una nota di scarico entusiasmante, che può essere regolata individualmente dall’abitacolo con la versione dotata di valvole a farfalla a controllo attivo.