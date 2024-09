Fiat Ducato protagonista al Caravan Salon di Düsseldorf

La 63ª edizione del Caravan Salon di Düsseldorf, l’evento più importante d’Europa per i produttori di veicoli ricreazionali e i clienti finali, si svolgerà dal 31 agosto all’8 settembre. Fiat Professional è protagonista dell’evento tedesco presso lo stand di Stellantis Pro One (D42 nel padiglione 16), dove espone un Fiat Ducato Van.

Fiat Ducato, continua il successo

Il Fiat Ducato ha riscosso successo per oltre 40 anni, vincendo diversi premi internazionali, tra cui il prestigioso titolo di “Miglior veicolo base per camper dell’anno” assegnato dai lettori di Promobil, la rivista specializzata tedesca, per 16 anni consecutivi, che conferma il Fiat Ducato come il punto di riferimento per i tedeschi nel settore dei veicoli ricreazionali.

Il fiore all’occhiello del nuovo Ducato è il nuovo cambio automatico AT8, in grado di gestire fino a 450 Nm di coppia, che garantisce una significativa riduzione del 10% delle emissioni di CO2 grazie alla presenza di una curva di coppia più equilibrata, efficiente e molto più controllata. Inoltre, include un nuovo accumulatore idraulico, un componente fondamentale per il cambio di marcia che permette di sfruttare al meglio la potenza del motore riducendo il tempo di risposta della trasmissione e contribuisce a rendere più fluido il funzionamento del sistema Start & Stop.

Le dotazioni del nuovo Ducato

La nuova trasmissione è disponibile anche sul Ducato Camper, a ulteriore dimostrazione del costante impegno di FIAT Professional nel soddisfare una clientela diversificata. Infine, le nuove caratteristiche dell’AT8 sono particolarmente migliorate con la quarta generazione dei motori Multijet 4.0 da 2,2 litri completamente aggiornati, in particolare nel sistema di iniezione diretta Multijet e nel nuovo sistema di ricircolo dei gas di scarico che è stato ottimizzato con un doppio circuito per migliorarne l’affidabilità, le prestazioni e le emissioni. Il nuovo motore soddisfa gli standard Light Duty (Euro 6E) e Heavy Duty (Euro VIE).

Nello specifico, il veicolo esposto al Düsseldorf Caravan Salon presenta un passo medio, 180 CV ed è equipaggiato con il nuovo cambio automatico AT8. Il Ducato (L2, H2) presenta anche un Safety Camper Pack completo con sistemi di assistenza come il Lane Support System, il Traffic Sign Recognition e l’Intelligent Speed ​​Assist. Per il comfort dei conducenti dei camper, il modello è dotato di un sedile “captain chair” girevole e offre un’esperienza di guida facile grazie al suo cruise control adattivo. I fendinebbia con funzione cornering, il sistema di assistenza per gli angoli ciechi e il rilevamento del percorso trasversale posteriore completano la configurazione con gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente inclusi, i sensori di parcheggio perimetrali a 360° e una telecamera posteriore per manovre più facili. Inoltre, il conducente e i passeggeri possono godersi le loro avventure su strada con una radio touchscreen da 10” DAB NAV e un cluster completamente digitale. Inoltre, il nuovo design anteriore del Ducato di nuova generazione mira ad affinare la sua migliore efficienza aerodinamica della categoria e a ridurre il consumo di carburante fino al 10% con nuovi paraurti, nuove piastre paramotore, nuovi specchietti retrovisori esterni e un’innovativa griglia anteriore con un design moderno nello stesso colore della carrozzeria FIAT.

La rete Fiat Professional

Accanto all’eccellenza del prodotto, FIAT Professional ha creato un ecosistema di servizi di alta qualità che assistono quotidianamente oltre 1 milione di proprietari di camper Ducato in tutta Europa. I clienti possono contare sull’assistenza stradale Stellantis disponibile 24 ore al giorno e sugli agenti specializzati del servizio clienti pronti a supportare i clienti dei camper in 10 lingue diverse.

Il veicolo di punta di Fiat Professional è prodotto dal 1981 e venduto in oltre 80 Paesi nel mondo. Il suo successo deriva da un approccio che concepisce il veicolo come una piattaforma per gli add-on fin dalla fase di sviluppo. La sua architettura è razionale e professionale per le attività legate al business, ma flessibile ed eclettica per l’uso ricreativo. I veicoli FIAT Professional, infatti, sono prodotti seguendo la filosofia “born to be a motorhome”, grazie al costante confronto e alla collaborazione con i migliori produttori di camper del settore.