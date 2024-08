Nuova campagna comunicativa per i modelli BMW di lusso

Parte una nuova campagna di comunicazione per i modelli BMW legati al lusso, dalla Serie 7 alla Serie 8, passando per X7 e XM

La casa automobilistica premium bavarese BMW ha ideato una campagna innovativa per far conoscere al pubblico internazionale l’attuale gamma di modelli del marchio nel segmento del lusso. I modelli altamente esclusivi Serie 7, Serie 8, X7 e XM sono presentati come capolavori di design e ingegneria in mezzo a paesaggi mozzafiato. Le immagini di grande impatto trasmettono un messaggio di esclusività con un sapore progressista che fa appello a tutti i sensi umani in modo sfumato, riflette le nostre prospettive intellettuali e ci offre esperienze significative.

Una nuova strategia di comunicazione

La nuova campagna multicanale è stata lanciata sui canali social media YouTube e Instagram. Seguiranno contenuti aggiuntivi con pacchetti di pubblicità outdoor/stampa e spot televisivi specifici per ogni Paese. Queste attività di comunicazione inizieranno negli Stati Uniti, seguiti – a partire da settembre 2024 – da Germania, Cina, Gran Bretagna, Giappone, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Polonia e Medio Oriente.

“Al centro della nuova campagna del marchio ci sono le prestazioni senza compromessi, la raffinatezza e lo stile inimitabile dei nostri modelli più esclusivi”, ha dichiarato Bernd Körber, Senior Vice President BMW Brand Management and Product Management. “Le immagini utilizzate nella campagna invitano lo spettatore a sperimentare la passione sfrenata per il design, l’artigianato e la tecnologia innovativa insita in ogni BMW”.

Un nuovo stile per BMW

La nuova campagna del marchio prende il via sul canale YouTube di BMW con una clip emotivamente coinvolgente incentrata sulla BMW i7. Il modello di punta della gamma di veicoli completamente elettrici è protagonista del filmato di 60 secondi – intitolato “Lifelines” – come incarnazione di un’interpretazione esclusiva e progressiva del marchio Sheer Driving Pleasure. Accompagnata da un brano musicale virtuoso, l’auto si muove lungo una pianura montuosa in un paesaggio immerso nella luce atmosferica. La BMW i7 viene presentata come un’auto per individualisti che affrontano il futuro con fiducia e alle proprie condizioni, prendendo in mano il proprio destino.

L’immagine della campagna presenta anche la silhouette di una BMW Serie 8 Coupé di fronte ai contorni dinamicamente curvilinei di un paesaggio roccioso, la BMW X7 ai piedi di un’alta catena montuosa con cime innevate e la BMW XM su un tratto di spiaggia con venti tempestosi e onde che si infrangono drammaticamente. A queste potenti immagini si aggiunge il nome dell’azienda: “Bayerische Motoren Werke” è scritto per esteso.

Questo sottolinea l’unicità del marchio, le sue origini e la sua tradizione ultracentenaria. Allo stesso tempo, segnala anche, oltre all’esclusività e all’eleganza, la fiducia di un’azienda che, nel corso della sua storia, ha ripetutamente ottenuto un successo duraturo con soluzioni sviluppate internamente. Questo approccio ha generato un vero e proprio livello di identificazione con i suoi prodotti nel segmento del lusso.