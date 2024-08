De Macross Epique GT1: la supercar con tre anime

La De Macross Epique GT1, presentata nel 2012, è una supercar dalle origini uniche, con un design ispirato alle leggendarie vetture di Le Mans degli anni Sessanta e Settanta. Questo progetto affascinante è il frutto della visione del magnate coreano Keyser Johang Hur, un grande appassionato e collezionista di auto sportive, che ha deciso di realizzare una vettura che fondesse le migliori caratteristiche delle auto da corsa del passato con le tecnologie moderne.

Il cuore pulsante del progetto è nato dalla passione di Hur per il design automobilistico. Dopo aver disegnato i bozzetti iniziali della vettura, Hur ha affidato lo sviluppo tecnico alla Multimatic, un’azienda canadese con sede a Toronto, famosa per la sua competenza nel settore automotive. La sinergia tra il design coreano e l’ingegneria canadese ha dato vita alla De Macross Epique GT1, una supercar dal look aggressivo e prestazioni impressionanti.

L’anima della De Macross Epique GT1

Sotto il cofano della Epique GT1 batte un motore V8 sovralimentato da 5,4 litri, fornito dalla statunitense Ford e messo a punto da Roush Performance. Questo potente propulsore sviluppa ben 857 cavalli e 1002 Nm di coppia massima, garantendo prestazioni da capogiro. La supercar è dotata di un cambio manuale a sei marce, che aggiunge un tocco di tradizione e coinvolgimento alla guida. Con un peso di 1.450 kg, la De Macross Epique GT1 scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 370 km/h, piazzandola tra le auto più veloci della sua epoca.

L’attenzione ai materiali è un altro aspetto fondamentale della GT1: il telaio in alluminio leggero è accoppiato a una carrozzeria in fibra di carbonio, soluzione che permette di contenere il peso e migliorare l’efficienza aerodinamica. Le sospensioni elettroniche offrono un controllo preciso del comportamento della vettura, garantendo prestazioni ottimali sia su strada che in pista.

La De Macross Epique GT1 è molto più di una semplice supercar: è l’espressione di tre anime diverse, unite dalla passione per l’automobile. Il debutto europeo al Festival of Speed di Goodwood nel 2012 ha segnato il suo ingresso nel mondo delle auto da sogno, rendendola un simbolo di creatività e ingegneria internazionale.