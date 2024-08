Nuova Skoda Superb Sportline: sportività e comfort in un’auto di classe

La nuova Skoda Superb Sportline si distingue per il suo carattere dinamico e sportivo, grazie a un design ricco di dettagli esclusivi e una dotazione pensata per esaltare il piacere di guida. Questa versione rappresenta la variante più grintosa della nuova generazione della Skoda Superb, con una serie di aggiornamenti estetici e funzionali che ne esaltano l’anima sportiva.

A caratterizzare esternamente la Superb Sportline ci sono i cerchi da 18″ in antracite, accenti neri lucidi e i nuovi badge Sportline sui parafanghi anteriori. Tra gli elementi distintivi troviamo anche fari a LED Matrix e luci posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici, forniti di serie. Il look sportivo è ulteriormente accentuato dai dettagli in nero lucido su calandra, cornici dei finestrini, calotte degli specchietti e modanature specifiche del paraurti anteriore. Sulla versione Wagon, le barre sul tetto e il logo Škoda posteriore sono anch’essi in nero metallizzato.

La Skoda Superb Sportline offre un’ampia scelta di cerchi, tra cui i nuovi cerchi Vela da 18 pollici con coperture Aero nero opaco e i cerchi opzionali Aniara argento da 19 pollici con coperture Aero nere opache, e i cerchi Torcular neri da 19 pollici. La guida è resa ancora più confortevole grazie a dotazioni avanzate come il sistema Kessy Advanced, che permette il blocco e sblocco automatico delle portiere e l’illuminazione delle maniglie esterne.

Gli interni della Superb Sportline sono disponibili in due configurazioni: entrambe con sedili sportivi anteriori riscaldati, appoggiatesta integrati e lunghezza del cuscino regolabile manualmente. La prima opzione, Suedia Sport, offre sedili in pelle scamosciata e finta pelle con funzione massaggio a dieci cuscini d’aria a controllo pneumatico. La seconda, Design Selection Suite Sport, aggiunge sedili certificati AGR con funzione Smart Comfort Entry, ventilazione e una sofisticata funzione di massaggio.

La nuova Skoda Superb Sportline arriverà in Italia nell’autunno, con dettagli su prezzi e allestimenti che saranno comunicati prossimamente. Questa versione si conferma un mix di sportività e comfort, pronta a conquistare chi cerca un’auto che unisca prestazioni e stile.