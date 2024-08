La Peugeot 405 Mi 16 torna a splendere all’Historic Minardi Day

Nel 1992 Fabrizio Giovanardi e la Peugeot 405 Mi 16 mangiavano l’asfalto del Campionato Italiano Turismo. Epoca ruggente, durante la quale la categoria turismo aveva un seguito straordinario. Rivederla a Imola ha scatenato un senso di piacevole nostalgia verso un periodo emozionante, nella quale la Peugeot ha saputo destreggiarsi (insieme al suo eccezionale pilota) con grande maestria. Adesso, la berlina tutto cuore del Leone transalpino è tornata a ruggire all’Historic Minardi Day del 24-25 agosto, a Imola.

Il ritorno in pista

A riportare in pista la mitica Peugeot 405 Mi 16 che fu di Fabrizio Giovanardi ci ha pensato Tom Wood, fondatore della celebre piattaforma dedicata ai veicoli storici Car & Classic. Riscoprire un oggetto di culto come la berlina francese ha stuzzicato la fantasia di chi ha visitato il padiglione di Car & Classic. Quel sound rotondo e magnetico ha rimandato immediatamente alle atmosfere di quel 1992, quando Giovanardi e la Peugeot riuscirono a vincere il Campionato Italiano Velocità Turismo. Impresa, poi, sfiorata anche l’anno seguente quando “Piedone” fu vicecampione. Inglese naturalizzato italiano, 41 anni, Tom Wood corre regolarmente in celebri competizioni internazionali, in Italia e all’estero, e ha partecipato per la prima volta, con grande entusiasmo, all’Historic Minardi Day.

La Peugeot 405 Mi 16

La Peugeot 405 Mi 16 utilizza un motore 4 cilindri in linea da 1.9 litri, con 4 valvole per cilindro per 290 CV di potenza. Questo è tornato a ruggire con una prestazione strabiliante all’Historic Minardi Day, nonostante il caldo rovente del weekend, che ha visto schizzare le temperature fino a 41 gradi. Con intatta la vittoriosa livrea bianca e blu, la berlina francese si è scatenata in tre turni di giri durante la due giorni dell’evento. Tra l’altro, la kermesse dedicata alle mitiche auto del passato quest’anno ha registrato 17.000 visitatori, la maggiore quantità di sempre a dispetto del fine settimana ancora vacanziero di fine agosto. Insomma, un trionfo per una vecchia gloria.