Pedaggi autostradali francesi: niente più caselli, ora c’è il laser

Le autostrade francesi rivoluzionano il sistema di pedaggi, poiché scompaiono i caselli. Si paga via internet o in altri modi fisici

La Francia è una delle mete estere predilette dagli italiani, che spesso pensano di raggiungerla in automobile. Finora viaggiare nelle autostrade transalpine è stata un’esperienza simile a quella nostra, ma d’ora in poi tutto cambierà perché ci saranno delle nuove regole per il pagamento dei pedaggi. Nei nuovi bandi per l’aggiudicazione delle concessioni lo stato francese chiede infatti ai gestori di eliminare le barriere per il pedaggio. E nel Paese i percorsi autostradali a flusso libero, ovvero senza caselli, stanno crescendo a dismisura.

Non saranno propriamente gratuite

Le autostrade in alcuni tratti saranno gratuite ma pur in assenza di caselli, per evitare code e ridurre le emissioni di CO2, i pedaggi dovranno essere pagati entro i tre giorni successivi via internet o attraverso uno dei terminali installati lungo il percorso. Sulle autostrade a flusso libero infatti le barriere sono sostituite da scanner che registrano il passaggio dei veicoli, siano essi moto, auto o camion, riconoscendone la targa.

Gli automobilisti, sia con targa straniera che con targa francese, potranno circolare alla velocità consentita e passare, senza rallentare né fermarsi, sotto strutture dotate di telecamera e di sensori che identificheranno il veicolo dalla targa. Inoltre, una telecamera laterale funzionerà da scanner per registrare le dimensioni del veicolo e stabilire la somma da pagare. Il guidatore avrà poi 72 ore per saldare il conto con il gestore delle autostrade.

Come pagare i pedaggi delle autostrade francesi

Qualora si scegliesse di pagare tramite internet, allora bisognerà registrare la targa del veicolo sul sito web www.sanef.com (disponibile anche in inglese) e poi procedere in due modi: saldare il dovuto attraverso l’applicazione o il sito dell’autostrada, oppure, tramite un badge elettronico con le proprie coordinate bancarie e il numero di targa. Chi invece preferisce non pagare via internet potrà farlo ai terminal nelle aree di servizio con carta di credito o in contanti, oppure potrà recarsi di persona in una tabaccheria aderente all’iniziativa.

Nessun problema per chi ha un Telepass abilitato, perché il sistema francese riconosce automaticamente il dispositivo addebitando il pedaggio, mentre i concorrenti UnipolMove e MooneyGo funzionano solo in Italia. Chi non dovesse pagare il pedaggio entro le 72 ore verrà applicata una sanzione. Gli automobilisti stranieri riceveranno via posta l’avviso, in cui viene spiegato in francese e in inglese che hanno dimenticato di pagare il pedaggio e come procedere. Se si salda il debito entro due settimane dal ricevimento della lettera, la multa è di soli 10 euro, che diventano però 90 dopo le due settimane. Mentre se la richiesta di riscossione viene completamente ignorata si rischia una multa di 375 euro.