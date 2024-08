Citroen C3 e DS 3: prosegue la campagna di richiamo per gli airbag Takata

Citroen prosegue nella campagna di richiamo “stop-drive” in corso per la sostituzione degli airbag Takata nei veicoli Citroen C3 e DS 3 prodotti tra il 2009 e il 2019. I modelli interessati da questa campagna di richiamo non devono essere guidati fino alla riparazione. Nei prossimi giorni sarà lanciata una nuova campagna informativa mirata in Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Questi territori rappresentano più del 91% dei veicoli sotto “stop-drive” nell’area EMEA.

Questa iniziativa verrà pubblicata su quotidiani, radio e Internet. Lo scopo è di rafforzare le comunicazioni dirette ai clienti, già effettuate da Citroen dallo scorso maggio, tramite lettere ed e-mail, oltre alla vasta copertura mediatica sul tema avvenuta negli ultimi mesi.

Le sostituzioni degli airbag dei due modelli francesi

In Italia, Francia, Portogallo e Spagna sono oltre 102.000 i veicoli C3 e DS3 (oltre 29.000 in Italia) su cui sono stati sostituiti gli airbag Takata, e più di 128.000 (50.000 in Italia) i veicoli in fase di sostituzione. Tuttavia, Citroen sta cercando di aumentare velocemente il numero di veicoli registrati per procedere con la sostituzione degli airbag Takata.

Nell’ambito dell’attuale campagna “stop-drive”, la registrazione dei veicoli da parte del proprietario è un passaggio cruciale per permettere la sostituzione degli airbag Takata potenzialmente pericolosi. Le registrazioni possono essere effettuate con differenti modalità: utilizzando il QR code presente sulle lettere cartacee inviate ai clienti, accedendo al sito web dove è sufficiente inserire il numero di telaio, chiamando il nostro servizio di assistenza al numero 800598942, o contattando il proprio concessionario Citroën di fiducia.

Auto di cortesia gratuita

I proprietari/possessori dei veicoli Citroen C3 e DS3 interessati dalla campagna di richiamo, che ne facciano richiesta, hanno la possibilità di disporre di una vettura di cortesia gratuita per l’intera durata dell’attività di sostituzione dell’airbag Takata. Circa 400 agenti sono disponibili nei centri di relazione con i clienti dei quattro paesi menzionati per aiutare i clienti in questo processo.

Inoltre, Citroen ha introdotto misure innovative come la “riparazione a domicilio” (avviata in fase pilota in Francia) o la “riparazione presso gli stabilimenti”, la creazione di piazzole dedicate per le auto di cortesia, il più che raddoppio della fornitura settimanale di nuovi airbag e l’espansione della capacità della rete di concessionari per effettuare la sostituzione degli airbag.