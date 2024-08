Automobili Pininfarina ha alzato il sipario sulla Battista Targamerica, un capolavoro unico nel suo genere, durante la Monterey Car Week 2024. Questa hypercar elettrica, creata su commissione per un collezionista appassionato, rappresenta l’apice del lusso e della personalizzazione nel mondo delle automobili.

La Battista Targamerica è il perfetto esempio della filosofia di Pininfarina “Dream Cars. Made Real.”, combinando una potenza straordinaria con un design esclusivo e dettagli realizzati su misura.

Equipaggiata con quattro motori elettrici indipendenti e una batteria da 120kWh, questa vettura sprigiona una potenza impressionante di 1.900 CV, consentendo di raggiungere i 100 km/h in meno di due secondi. Con una velocità massima che supera i 300 km/h, offre un’esperienza di guida che unisce una potenza brutale a una stabilità e controllo senza precedenti.

Battista Targamerica, esemplare unico

Interamente realizzata a mano dai maestri artigiani di Cambiano, in Italia, la Battista Targamerica è un’opera d’arte su ruote. Questo esemplare unico, commissionato da un collezionista già proprietario di una Battista, riflette appieno la personalità e lo stile di vita del suo proprietario, grazie a una collaborazione stretta con il team di design.

Il design della Battista Targamerica è ispirato alla Ferrari Testarossa Spider del 1986, un’icona del design automobilistico. La livrea argento e blu, insieme alle linee orizzontali del vano bagagli posteriore, richiamano chiaramente questo capolavoro del passato. Il telaio in fibra di carbonio e la monoscocca sono stati ridisegnati per adattarsi alla configurazione open-top, garantendo al contempo rigidità strutturale e sicurezza.

La personalizzazione della Battista Targamerica è uno degli aspetti più sorprendenti. Ogni dettaglio è stato attentamente progettato per rispecchiare i gusti del proprietario, come l’esclusivo humidor per sigari integrato nell’abitacolo. Questo accessorio, realizzato su misura in alluminio e vetro, non solo rappresenta un tocco di lusso, ma incarna perfettamente la fusione tra tecnologia e artigianato che è il marchio di fabbrica di Automobili Pininfarina.

Infine, il nome “Battista Targamerica” non è casuale: nato dalla collaborazione tra il cliente e il team di design, riflette la configurazione senza tetto della vettura e il paese in cui risiederà, rendendo questa hypercar ancora più speciale e personale.