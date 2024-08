Maserati GT2 Stradale: 640 CV di pura potenza

Si chiama Maserati GT2 Stradale la nuova supersportiva del Tridente presentata in anteprima mondiale alla Monterey Car Week 2024 in California. Venerdì 16 agosto, la vettura è stata svelata al pubblico riunito per l’imperdibile appuntamento annuale nella rinomata località statunitense, nella prestigiosa cornice del The Quail, A Motorsports Gathering, evento clou della settimana motoristica dedicata a intenditori e appassionati.

Maserati GT2 Stradale è un’ode alla sportività più straordinaria ed esclusiva, frutto di un sodalizio tecnico e stilistico tra la Maserati GT2, capolavoro di prestazioni creato per il ritorno del marchio alle competizioni GT, e la Maserati MC20, iconica vettura del Tridente intrisa di uno stile inconfondibile.

Il meglio di Maserati

Partendo da una base già eccellente, Maserati ha sviluppato una vettura in grado di coniugare il meglio delle corse e della produzione di serie del marchio, trasferendo i tratti distintivi del modello da pista e garantendo un’ulteriore evoluzione della sua supersportiva più amata. La Maserati GT2 Stradale combina un profondo trasferimento tecnologico delle prestazioni più pure, tipiche di un’auto da corsa, con le qualità intrinseche della MC20. La nuova supersportiva evoca così stile e prestazioni da corsa, garantendo al contempo un feeling e un comfort ideali in ogni condizione di utilizzo, senza rinunciare alla migliore esperienza di guida su strada, tipica dell’offerta Maserati.

Un tridente velocissimo

Con una velocità massima di oltre 320 km/h, una potenza massima aumentata a 640 CV (10 CV in più rispetto alla MC20), un peso diminuito di 60 kg e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, la Maserati GT2 Stradale promette sensazioni impareggiabili e prestazioni superiori, anche grazie alla sofisticata aerodinamica e al design accattivante ereditato dalla sorella da corsa. Al volante, la sensazione sarà quella di guidare una delle auto da pista più incredibili che esistano, con la possibilità di sfruttarla al meglio sulle strade di tutto il mondo. Le caratteristiche principali della Maserati GT2 Stradale sono l’ampia gamma di optional, le possibilità di personalizzazione con pacchetti dedicati al miglioramento delle prestazioni, la ricerca di un’estetica più aggressiva, gli esclusivi contenuti Fuoriserie e le configurazioni specifiche (la disponibilità varia a seconda dei mercati).