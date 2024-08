Sebastian Vettel: possibile ritorno in F1?

Un rientro in Formula 1 di Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo, è un rumors potente. Atteso in Audi con Binotto?

Ci sarebbe un quattro volte campione del mondo al quale la pensione non interessa più. In questo modo, dopo un paio di anni di stop sarebbe pronto a rientrare nella Formula 1. Sebastian Vettel sarebbe in procinto di inaugurare nuovo capitolo della usa vita sportiva ritornando al vecchio amore, quello di sempre. Stavolta per lui ci sarebbe il team Audi ad accoglierlo, per un’unione tutto tedesca insieme a Nico Hulkenberg.

L’indiscrezione dall’Austria

A parlare di un possibile rientro nel Circus di Sebastian Vettel ci hanno pensato gli austriaci di Oe24. “Il nome del 37enne Vettel è tornato improvvisamente in auge per l’Audi, con Helmut Marko che ha confermato la sua voglia di tornare in F1″, ha scritto il sito della testata d’Austria. Oe24 ha poi spiegato come i recenti arrivi di Mattia Binotto (con Vettel in Ferrari tra il 2015 e 2020 con 14 successi) e di Jonathan Wheatley (con Vettel in Red Bull negli anni dei quattro titoli mondiali tra il 2010 e il 2013) a capo del progetto Audi F1 potrebbero dare una grande motivazione all’ex stella del Cavallino Rampante. Rimangono però dei dubbi sulla tenuta dello stesso Vettel.

Vettel è ancora da F1?

Sebastian Vettel ha corso la sua ultima corsa in F1 ad Abu Dhabi nel 2022. Sono passati quasi due anni interi da quello che sembrava un addio definitivo. L’ex pilota della Red Bull era apparso demotivato e privo di stimoli. Egli stesso aveva dichiarato di aver trascurato la famiglia e che fosse giunto il momento di dedicarle più tempo.

Il tedesco ora sembrerebbe pronto a fare un passo indietro. Bisogna però analizzare le sue ultime stagione. Il quattro volte iridato teutonico ha deluso a partire dalla fine del 2018. La sua parabola è stata decadente sia nelle ultime annate con il Cavallino Rampante che insieme all’Aston Martin. Vettel sembrava aver smarrito il talento che fu prima scintillante. Forse la pausa forzata potrebbe avergli ridato la grinta e la determinazione ormai sopita. Staremo a vedere.