Lamborghini festeggia 60 anni con stile: il più grande raduno al mondo

Lamborghini ha celebrato il suo 60° anniversario riunendo 382 supercar. È stato un modo eccellente per celebrare un compleanno importante per il marchio, ma anche una grande opportunità per stabilire un record. Si è trattato infatti del più grande raduno Lamborghini al mondo. Quando le case automobilistiche celebrano un traguardo importante, in genere usano la scusa per organizzare l’equivalente di una festa lunga un anno. La Lamborghini ha fatto la stessa cosa, organizzando diversi eventi in tutto il globo, ma è stato l’evento di Silverstone a stabilire il record.

Tante Lamborghini in festa

Lamborghini ha riunito quasi 400 veicoli nello stesso luogo. Per questo evento, la casa automobilistica italiana ha invitato proprietari da tutto il mondo ed è riuscita a far sfilare 382 veicoli a Silverstone. La maggior parte di queste Lamborghini erano SUV Urus, Gallardo e Huracàn, ma c’erano anche alcune gemme rare.

La Lamborghini Sián FKP37, la prima Lambo ibrida al mondo, ha guidato la sfilata, ma non è stata l’unica rara o insolita a fare la sua comparsa. C’erano anche alcuni modelli di Countach, sia il modello originale degli anni ’70 che la versione moderna presentata nel 2022, alcune Miura, Espada e anche la – forse – più rara di tutte, la LM002. Quest’ultima è probabilmente il primo SUV di lusso al mondo, precedendo di diversi decenni sia la Lamborghini Urus che la Porsche Cayenne.

Un successo carico di passione

La Lamborghini ha festeggiato il suo 60° anniversario nel 2023, quindi dobbiamo aspettare almeno altri nove anni per capire se l’azienda potrà fare ancora meglio per il suo 70° anniversario. Possiamo solo immaginare cosa accadrà nel 2063 per il centenario del marchio. Senza dubbio avranno qualcosa di speciale nella manica. Intanto il tour che ha portato tantissimi appassionati e felici possessori di supercar del Toro ha dato i suoi frutti, come dimostrano i raduni fiume che hanno messo in mostra un’artiglieria di tutto rispetto. Ferruccio ne sarebbe stato fiero, non ci sono dubbi.