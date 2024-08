Cerchi da 24 pollici e sospensioni ribassate per un look e una maneggevolezza senza compromessi

La Rolls-Royce Spectre, con la sua presenza imponente su strada e il design distintivo da coupé a due porte, ha attirato l’attenzione di numerosi tuner, e Spofec, divisione di Novitec specializzata nei modelli Rolls-Royce, non poteva certo mancare all’appuntamento. La loro ultima creazione è una Spectre dal tema scuro che cattura l’essenza del lusso e della sportività.

Il bodykit progettato da Spofec si distingue per la sua eleganza sobria, riuscendo a esaltare il design originale della Rolls-Royce Spectre senza stravolgerlo. Realizzato interamente in fibra di carbonio a vista, il kit si sposa perfettamente con la verniciatura nera e le cromature scure che caratterizzano questa versione.

Il frontale della Spectre è reso ancora più aggressivo da uno splitter in carbonio e inserti paraurti in tinta, arricchiti da luci diurne a LED aggiuntive. Le fiancate sono state potenziate con minigonne laterali più pronunciate, mentre la parte posteriore si arricchisce di uno spoiler a labbro e alette del diffusore, elementi che non solo migliorano l’estetica, ma che, secondo Spofec, ottimizzano anche l’aerodinamica riducendo la portanza anteriore e migliorando il flusso d’aria complessivo.

Un altro dettaglio che non passa inosservato sono i cerchi in lega SP3 da 24 pollici, realizzati da Vossen, che donano alla Spectre un tocco di sportività. Questi cerchi, già visti su modelli come la Phantom e la Cullinan, sono disponibili in 72 colori con finiture diverse, dal lucido allo spazzolato, offrendo ai clienti la possibilità di personalizzare ulteriormente la propria vettura.

Oltre all’estetica, Spofec ha abbassato la Spectre di 35 mm grazie a un kit di sospensioni pneumatiche adattive, migliorando leggermente la maneggevolezza senza compromettere la famosa esperienza di guida “Magic Carpet” tipica delle Rolls-Royce.

Nonostante le modifiche estetiche e aerodinamiche, il motore elettrico della Spectre è rimasto intatto, mantenendo i suoi 584 CV (430 kW) e 895 Nm di coppia, che le consentono di scattare da 0 a 96 km/h in soli 4,4 secondi, con un’autonomia elettrica fino a 428 km. Spofec ha completato la sua creazione con un video che mostra la Spectre in tutto il suo splendore, impreziosita da interni color Tiffany Blue e badge esterni coordinati, offrendo un’esperienza visiva e sensoriale senza pari.