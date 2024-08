DeLorean DMC-12: l’elettrica da 220 CV debutta al Salon Privé 2024

Al prestigioso evento Salon Privé, che si terrà dal 28 al 31 agosto, sarà svelata una versione altamente innovativa della celebre DeLorean DMC-12, dotata di un motore completamente nuovo. Questa iconica vettura, resa famosa anche grazie al film “Ritorno al Futuro“, abbandona il suo originario motore V6 da 130 CV di derivazione Renault, da molti considerato il punto debole del modello, per fare spazio a un’unità elettrica all’avanguardia da 220 CV. Il nuovo propulsore, che trasferisce tutta la sua potenza alle ruote posteriori, è alimentato da una batteria da 43 kWh, la quale è stata intelligentemente suddivisa tra il vano anteriore e lo spazio sopra il motore elettrico nella parte posteriore della vettura.

Grazie a questa trasformazione radicale, la DeLorean DMC-12 raggiunge prestazioni notevolmente superiori rispetto al passato, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi, dimezzando così il tempo rispetto ai 10 secondi della versione originale. L’autonomia stimata è di circa 250 km, rendendo questa nuova versione non solo potente, ma anche sufficientemente pratica per l’uso quotidiano.

DeLorean DMC-12, le altre novità

Le novità introdotte da Electrogenic, l’azienda responsabile di questa trasformazione, non si limitano al solo motore elettrico e alla batteria. La vettura è stata arricchita con una serie di migliorie tecnologiche e funzionali, tra cui la frenata rigenerativa e diverse modalità di guida selezionabili, che spaziano dall’impostazione “Eco” orientata al risparmio energetico, fino alla modalità “Sport” per una guida più dinamica.

L’interno della DeLorean è stato anch’esso modernizzato per adattarsi alle esigenze dei guidatori contemporanei. Troviamo infatti un display touchscreen compatibile con Apple CarPlay, un quadro strumenti digitale che fornisce informazioni dettagliate sulla modalità di guida scelta e sullo stato della batteria e della ricarica, oltre a un sistema di climatizzazione ottimizzato. Un’ulteriore funzionalità innovativa è la Vehicle-To-Load, che consente di utilizzare la batteria dell’auto per alimentare dispositivi esterni, come attrezzature da lavoro o addirittura per ricaricare un’altra vettura.

Il costo di questo kit di conversione non è stato ancora rivelato, ma è probabile che ulteriori dettagli saranno resi noti durante l’evento di fine agosto, lasciando gli appassionati con grande aspettativa per il futuro di questa leggenda su quattro ruote.